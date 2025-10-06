¿Cómo ocurrió la tragedia del piso 10 en Bogotá que cobró la vida de una niña de tres años?

Niña de tres años murió tras caer del piso 10 de un edificio en Bogotá (IA /El Tiempo Colombia/IA /El Tiempo Colombia)

Una niña de tres años y diez meses perdió la vida tras caer del piso 10 de un edificio en un conjunto residencial ubicado en la calle 112C, al occidente de Bogotá, según informó la Policía Metropolitana (Mebog).

El accidente se registró cerca de las 6:00 a. m. del lunes 6 de octubre. De acuerdo con los primeros reportes, la menor se encontraba sola en el momento de la caída.

LEA MÁS: Los tres países más bellos de Centroamérica, según la IA

Medios locales como Citytv indicaron que la madre de la niña se hallaba en la vivienda, pero salió por unos instantes, momento en el que se produjo la tragedia que hoy enluta a la familia.

El traslado al hospital y los intentos por salvarla

La Secretaría de Salud de Bogotá informó que la niña fue trasladada en ambulancia al Hospital de Engativá, perteneciente a la Subred Norte, alrededor de las 7:00 a. m.

Según el comunicado oficial, la menor llegó en grave estado de salud y fue atendida por el personal médico, que activó los protocolos de emergencia e inició maniobras de reanimación. Pese a los esfuerzos, la niña falleció poco después de su ingreso al área de urgencias.

Tras el deceso, el hospital notificó oficialmente a los familiares, quienes reciben acompañamiento psicológico por parte de las autoridades de salud distrital.

Investigación en curso

Por razones de protección a la identidad de la menor y respeto al proceso judicial, ni la Secretaría de Salud ni la Policía revelaron más detalles sobre la víctima.

El Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía adelanta las diligencias correspondientes para determinar con precisión cómo ocurrieron los hechos.

Las autoridades confirmaron que el caso continúa en fase investigativa, y que se mantiene la colaboración institucional entre la Secretaría de Salud, la Policía y la Fiscalía.

LEA MÁS: De milagro: joven se salva tras caer más de 11.000 pies cuando su paracaídas falló en Las Vegas

Acompañamiento a la familia

Mientras avanza la investigación, la familia de la niña recibe apoyo psicológico y social. La Secretaría de Salud reiteró su disposición de brindar información y asistencia a los entes encargados del caso y recordó la importancia de reforzar las medidas de seguridad en viviendas con menores de edad, especialmente en edificios de altura.

*Nota realizada con ayuda de IA.