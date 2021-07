Amigo cantante de Alejo le dedica el tema “Cómo duele”

Alejo, participante de Nace una estrella, de Teletica, falleció el 19 de junio víctima del covid-19. Archivo Alejo, participante de Nace una estrella, de Teletica, falleció el 19 de junio víctima del covid-19. Archivo

Hace un mes Alejandro Núñez Vargas, “Alejo”, falleció a causa del covid-19 y sus amigos no se pudieron despedir de él.

Uno de ellos fue el cantante urbano Key C Bwoy, quien conoció al participante de Nace una estrella hace seis años cuando cantaba en los buses de Tirrases de Curridabat.

Ambos forjaron una gran amistad gracias a la música, por eso cuando Carlos Salas Hernández, nombre real del artista, se enteró de la pronta partida de Alejo quedó devastado.

Todo ese dolor de perder a su compa lo llevó a escribir el tema “Cómo duele”, en el que expresa lo difícil que fue no poder despedirse de él y no darle ese último abrazo.

“Alejandro musicalmente me ayudó mucho en algunos de mis temas, me hizo colaboraciones en lo que fueron coros, letras, y yo también en muchas ocasiones le ayudé a incursionarse en páginas para que lo apoyaran más con su música”, mencionó el cantante, de 33 años.

Aunque a Alejo le gustaba más cantar baladas y Key C Bwoy se inclina más por lo urbano hace cinco años ambos unieron su talento y grabaron la pieza “No más”.

En esta canción se aprecia el gran talento vocal que tenía Alejo, así como las tonadas de su inseparable guitarra.

“Este tema llegó a estar de número en uno en la lista de Los Artistas de Tiquicia, a la gente le gustó mucho, es que él tenía un gran talento y a pesar de que éramos de géneros distintos nos acoplábamos bien”, dijo.

[ Novia de Alejo, cantante de Nace una estrella que falleció por covid-19: “Esto ha sido una pesadilla” ]

La segunda no llegó

Key C Bwoy contó que de hecho ya habían hablado sobre grabar una segunda canción juntos, pero la pandemia los distanció.

Cuando se enteró que su amigo había sido seleccionado para participar en Nace una estrella dice no haber dudado ni un segundo que sus presentaciones iban a ser las mejores, pues conocía muy bien su talento.

El cantante urbano Key C Bwoy es vecino de Tirrases y tiene 14 años de dedicarse a la música. Cortesía El cantante urbano Key C Bwoy es vecino de Tirrases y tiene 14 años de dedicarse a la música. Cortesía

“Si él estaba escribiendo una canción me escribía y me decía: ‘bro, ¿cómo escuchas esto?’ y tal vez yo le daba un consejo para que sonara mejor o él me sugería algún arreglo para mis canciones, siempre hubo mucha relación musical y cuando vi que logró entrar al programa fue como si yo también lo hubiera conseguido, para mí él era el que iba a ganarlo”, mencionó.

La pieza “Cómo duele” la grabó a inicios de semana y según aclaró no quiere lucrar con ella, por eso solo se puede escuchar en su cuenta de Facebook.