Esto ha sido una pesadilla, bastante difícil, pero me toca continuar, fue algo que él me pidió antes de irse y entonces tengo que seguir adelante. He tratado de mantener mi mente ocupada todo lo que se pueda para no enfermarme. He estado trabajando de lleno con la repostería y hasta me pongo a cantar, porque una de las cosas que él me enseñó fue a cantar. Cuando ya estoy muy mal, me pongo a cantar y eso me hace sentirme más cerquita.