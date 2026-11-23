El creador de contenido Jonathan Jiménez, amigo de Camilo Rodríguez, dio a conocer el último audio que recibió del periodista antes de que fuera asesinado el pasado 16 de noviembre.

La grabación muestra un lado personal del comunicador, quien explicó que no podía atender una solicitud de su amigo porque tenía un compromiso que no quería dejar de lado: ver a su hija.

En el mensaje de voz, Rodríguez se disculpó por no poder ayudarlo en ese momento y le explicó que debía estar en Cartago a las 2 de la tarde.

Camilo Rodríguez fue asesinado el 16 de noviembre. Fotos: Mario Peraza (Mario Peraza/Cortesía Mario Peraza)

¿Qué decía el último audio de Camilo Rodríguez?

El periodista respondió con confianza y de manera directa a la solicitud que le había hecho Jonathan Jiménez.

“Mae, no puedo. Con mucho gusto te ayudo, pero no puedo, mae. Tengo un compromiso con la única hija que puedo ver. Es a las 2 de la tarde en Cartago. Si no, con mucho gusto”, expresó Rodríguez en la grabación.

Aunque no se conocen los detalles de lo que Jiménez le había pedido, el mensaje deja claro que el comunicador tenía previsto cumplir un compromiso familiar.

Un mensaje que ahora cobra otro significado

Estas fueron unas imágenes especiales tomadas por el fotógrafo artístico Mario Peraza. Cortesía para La Teja (Mario Peraza/Cortesía Mario Peraza)

El audio fue compartido después del asesinato de Camilo Rodríguez, ocurrido el 16 de noviembre mientras viajaba por la ruta 32, en Heredia.

El periodista tenía 50 años y era conocido por su trabajo en medios de comunicación, así como por su trayectoria como escritor.

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La grabación difundida por su amigo permite escuchar una de sus últimas conversaciones conocidas y muestra que, incluso cuando no podía aceptar una solicitud, estaba dispuesto a ayudar en otro momento.

El mensaje también deja una frase especialmente significativa sobre la importancia que tenía para él aquel encuentro con su hija.