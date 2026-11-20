Las camisas de todos los colores que sobresalían en el carro de Camilo Rodríguez tienen una explicación. El periodista acostumbraba andar muy presentado y llevaba consigo ropa, zapatos, sacos y corbatas, pues consideraba que su vehículo era como una oficina andante.

Así lo recordó Isaac Lobo, excompañero de trabajo de Rodríguez, quien lo conoció en el año 2000 y compartió con él durante su paso por el periodismo.

Lobo contó que al principio le hacía bromas por la cantidad de camisas que guardaba en el carro, al punto de preguntarle si, además de periodista, también era polaco.

“Camilo se moría de la risa y me decía que para él su oficina andante era su vehículo, por eso siempre toda la vida tenía ahí cosas, zapatos, ropa, sacos, corbatas”, recordó.

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Camilo Rodríguez andaba un montón de camisas, rosarios, y hasta comida en el carro. Foto: Alonso Tenorio (Alonso Tenorio/Atenorio)

Pero, las camisas también tenían una razón relacionada con otra de las grandes aficiones de Camilo: el baile.

Según contó Lobo, al periodista le encantaba visitar salones de baile y pasar la noche bailando. Como sudaba muchísimo, acostumbraba cambiarse de camisa para mantenerse fresco y seguir disfrutando.

“Le encantaba ir a todos los salones y dar vueltas aquí y allá bailando y sudaba mucho, decía que él sudaba muchísimo, entonces se iba y se cambiaba la camisa”, relató.

El periodista Camilo Rodríguez Chaverri, de 50 años, realizaba publicaciones en redes sociales sobre diversos temas de actualidad nacional, entre ellos el narcotráfico y el crimen organizado. (Redes Sociales/Archivo LN)

Otra de las particularidades que sus compañeros nunca olvidaron era su gusto por la colonia. Lobo recordó que Camilo acostumbraba ponerse bastante perfume y que su llegada a la redacción del periódico Al Día era imposible de pasar inadvertida.

“Cuando entraba a la redacción del periódico Al Día, la llenaba de olor, entonces era para chistes, de que sabíamos cuándo llegaba Camilo minutos antes”, contó.

Además de su forma de vestir y su gusto por el baile, Lobo recordó otra faceta que lo caracterizaba: su pasión por la lectura y por compartir libros con sus compañeros.

“Era curioso el montón de libros que nos llevaba; todas las semanas venía a darnos uno. No sabíamos en qué momento tenía tanto tiempo para escribir ese montón de libros”, recordó.

Para Lobo, esos pequeños detalles forman parte de los recuerdos que conserva de quien fue su colega desde hace más de dos décadas.

Camilo fue asesinado el lunes 16 de noviembre, cuando viajaba en un pick up rojo en San Miguel de Santo Domingo, Heredia.