El periodista Camilo Rodríguez Chaverri, asesinado en la ruta 32, había revelado en un video publicado en sus redes sociales por qué no sentía miedo de que alguien acabara con su vida, a pesar de las constantes denuncias que realizaba públicamente.

Su respuesta no tenía relación con sentirse protegido ni con creer que nada podía pasarle. Por el contrario, estaba marcada por un profundo sufrimiento personal: la separación de sus hijos.

El comunicador contó que muchas personas le preguntaban cómo se atrevía a realizar denuncias sin temor a las posibles consecuencias.

LEA MÁS: Algo dentro del carro de Camilo Rodríguez llamó poderosamente la atención de las autoridades

Sin embargo, su explicación fue tan dolorosa como contundente.

“Todo el mundo me dice que qué huevos que tengo, que si no me da miedo que me maten, y les digo, es que ya me mataron”, expresó en aquella grabación.

“Sin mis hijos yo estoy muerto en vida”

Camilo Rodríguez explicó en un video por qué no tenía miedo de que lo asesinaran pese a las denuncias que realizaba en redes sociales.

En el mismo video, Camilo Rodríguez explicó que el dolor de no poder compartir con sus hijos era tan grande que sentía que había perdido una parte fundamental de su vida.

“Yo soy un muerto que no le han avisado que se murió, un muerto vivo, un muerto que camina. Sin mis hijos yo estoy muerto en vida”, confesó.

El periodista era padre de cuatro hijos y durante años mantuvo una lucha legal y emocional para recuperar el contacto con tres de ellos.

LEA MÁS: ¿Por qué el homicidio de Camilo Rodríguez golpeó tanto a Costa Rica? Psicóloga explica algo que duele en el alma

La separación fue un tema recurrente en sus publicaciones, en las que relataba cuánto sufría por no poder compartir momentos cotidianos y fechas especiales con ellos.

La Navidad era una de las épocas más difíciles

En aquella misma reflexión, Rodríguez también habló de lo complicado que resultaban las celebraciones de fin de año para quienes enfrentaban situaciones familiares similares.

“Y la Navidad y el Año Nuevo, para gente como yo, lo que son miles de personas en el país, es algo muy, muy duro”, manifestó.