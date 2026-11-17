Andrés Rodríguez, hermano del periodista Camilo Rodríguez, usó sus redes sociales para dedicarle un sentido mensaje a su hermano tras el atroz homicidio del que fue víctima la tarde de este lunes en Santo Domingo de Heredia.

En su publicación, Rodríguez destacó que Camilo ya encontró la paz que tanto necesitaba y que ahora siempre podrá ver a sus amados hijos desde donde se encuentra.

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El periodista Camilo Rodríguez fue atacado a balazos cuando viajaba en su carro. Foto Alonso Tenorio (Alonso tenorio/Alonso Tenorio)

“Camilo cargó por muchos años con un peso muy duro por sus niños, algo que nos estaba desgastando a toda la familia. Hoy ya descansa, desde la luz, puede ver a sus hijos.

“Aunque sus hermanos somos muy distintos, compartimos los mismos padres, quienes hoy le agradecen a Dios saber que Camilo finalmente está en paz y que luchó a su manera por ellos”, escribió el hermano del periodista.

Andrés reveló que este lunes, al momento del crimen, él se encontraba junto a sus papás, quienes se encuentran muy afectados por lo sucedido.

“Hoy (lunes) por dicha estaba con mis papás y puedo acompañarlos en este dolor. Disculpen que no conteste las llamadas”, finalizó su publicación.

El hermano de Camilo aseguró que finalmente este encontró la paz que tanto buscaba.

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El homicidio de Camilo Rodríguez ocurrió alrededor de las 3:20 p. m. de este lunes en San Miguel de Santo Domingo de Heredia, sobre ruta 32, en sentido de Limón hacia San José.

El periodista fue interceptado por dos sujetos que viajaban en una moto blanca, los cuales rodearon su carro mientras lo atacaban a balazos.

Rodríguez falleció dentro de su carro, a escasos metros del sitio donde en el año 2001 fue asesinado el también periodista Parmenio Medina.