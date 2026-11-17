Un video publicado por Expediente, proyecto del comunicador Álvaro Sánchez, muestra parte de la secuencia del ataque armado en el que fue asesinado el periodista Camilo Rodríguez Chaverri, la tarde de este lunes 16 de noviembre.

En las imágenes se observa el vehículo en el que viajaba Rodríguez y, detrás, una camioneta tipo pick-up blanca. Segundos después, aparece una motocicleta blanca con dos ocupantes, quienes se acercan al automóvil, rodean el carro y realizan varios disparos.

LEA MÁS: OIJ levanta el cuerpo de Camilo Rodríguez tras varias horas de trabajo en la escena

En la grabación también aparece una segunda motocicleta, cuyo conductor permanece junto al pick-up blanco y se ve cómo se hace hacia atrás. Además, una tercera moto pasa por el lugar, pero su conductor da vuelta y se retira tras escuchar los disparos.

El video permite observar los movimientos de los vehículos y de quienes aparecen en la escena durante el ataque armado.

Ataque ocurrió en Santo Domingo de Heredia

Camilo Rodríguez fue asesinado a balazos alrededor de las 3:20 p. m. de este lunes, cuando conducía un vehículo por San Miguel de Santo Domingo de Heredia, sobre la ruta 32.

LEA MÁS: OIJ y Fiscalía revisan apartamento de Camilo Rodríguez en busca de evidencias

La Cruz Roja Costarricense recibió la alerta a las 3:21 p. m. y, al llegar al sitio, encontró al comunicador con múltiples heridas de bala y sin signos vitales.

El caso quedó en manos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), que trabaja para esclarecer el homicidio e identificar a los responsables.