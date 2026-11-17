El cuerpo del periodista Camilo Rodríguez, asesinado a balazos la tarde de este lunes 16 de noviembre en la Ruta 32 en San Miguel de Santo Domingo de Heredia, ya fue levantado por los agentes judiciales y será trasladado a la Medicatura Forense.

El levantamiento del cuerpo se realizó luego de varias horas de trabajo por parte de las autoridades en la escena del homicidio.

Rodríguez, de 50 años, fue atacado cuando viajaba en un vehículo tipo pick-up de color rojo, en sentido de Guápiles hacia San José.

El cuerpo de Camilo Rodríguez ya fue levantado y será llevado a la Medicatura Forense. (Foto: Cortesía para LN/Foto: Cortesía para LN)

Los cruzrojistas llegaron al sitio después de recibir la alerta a las 3:21 p. m.; sin embargo, al valorar al periodista, confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

Por otra parte, el vehículo en el que viajaba el comunicador también fue subido a una plataforma para su traslado, ya que los agentes requieren levantar más evidencias.

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En la comunidad los vecinos se han mostrado conmovidos por la situación.

Momento en que se llevan el cadáver de Camilo Rodríguez

Los agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizaron la recolección de indicios y las inspecciones necesarias para esclarecer las circunstancias del ataque.

Los sospechosos del homicidio habrían escapado en una motocicleta blanca, por lo que las autoridades mantienen la investigación abierta para dar con el paradero de los sospechosos.

Camilo recibió múltiples heridas de bala.