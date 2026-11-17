El atroz homicidio del periodista Camilo Rodríguez, ocurrido la tarde de este lunes, hizo que todos en el país recordaran el crimen del también periodista Parmenio Medina, que hace 25 años fue asesinado de la misma forma a escasos metros de donde ocurrió el asesinato de Rodríguez.

Una de las personas que inevitablemente no pudo obviar esta situación fue el comunicador Leonardo Medina, nieto de Parmenio, quien hizo una publicación en sus redes sociales preguntándose si esto se trató simplemente de una casualidad o iba mucho más allá.

“Lo ocurrido con Camilo es una muestra brutal de lo que somos como sociedad, de la realidad que vivimos cada vez que salimos a la calle y de cómo los monstruos tomaron control de nuestras vidas.

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Parmenio Medina fue asesinado cuando estaba por llegar a su casa, en el 2001. (Archivo/La Nación)

“Quisiera pensar que fue una casualidad. Quisiera creer que el destino, de la manera más cruel e inexplicable, volvió a colocar a otro periodista asesinado, 25 años después, en el mismo lugar y a la misma hora en la que mataron a mi abuelo, pero me cuesta. Me cuesta profundamente aceptar que algo así pueda ser simplemente una coincidencia”, escribió Medina.

El nieto del reconocido periodista asesinado en el año 2001 también dejó entrever la preocupación que le genera el hecho de que este crimen haya sido concebido como un mensaje para causar temor entre aquellos que quieran alzar la voz ante lo que está ocurriendo en el país.

“Tal vez sea mi propio trauma. Tal vez sea la herida de un país que nunca terminó de sanar. Tal vez sea la incapacidad de comprender cómo una historia tan dolorosa puede repetirse de una manera tan aterradora.

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Camilo Rodríguez fue ejecutado a pocos metros de donde asesinaron al periodista Parmenio Medina.

“Porque si detrás de esta tragedia existió la intención de reabrir, 25 años después, el trauma colectivo, estaríamos frente a un mensaje aterrador, espeluznante, de una crueldad difícil de comprender. Un mensaje que solo podría haber sido concebido por la mente más macabra: utilizar la muerte de otro comunicador, en el mismo lugar y a la misma hora, para hacer que un país entero vuelva a sentir el miedo que alguna vez lo marcó”, redactó el también periodista.

El homicidio de Camilo Rodríguez ocurrió alrededor de las 3:20 p. m. de este lunes en San Miguel de Santo Domingo de Heredia, sobre la ruta 32, en sentido de Limón hacia San José.

Rodríguez fue atacado a balazos por dos sujetos que viajaban en una motocicleta blanca y que lo interceptaron cuando su conocido pick up se encontraba detenido en medio de una presa.