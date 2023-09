Amuletos acompañaron en su debut a los participantes de Nace una estrella

Este domingo dio inicio la sexta temporada de Nace una estrella con un derroche de talento sobre el escenario de Teletica. (Albert Marín)

La primera gala de la sexta temporada de Nace una estrella estuvo cargada de alegría, talento y muchos aplausos, pues este año regresó el público.

Y aunque los cinco niños y 12 adultos que iniciaron la competencia de canto este domingo se veían muy tranquilos sobre el escenario, algunos de ellos tuvieron que recurrir a algunos amuletos para sentirse más confiados con su participación.

La pequeña Mariser Picado, por ejemplo, decidió llevar al programa a su mascota “Tuti Fruti”, porque siente que su tortuguita le trae mucha suerte.

Y es que el pequeño animalito que le regaló su papá, Pablo Andrés Picado Zúñiga, hace tres años también la acompañó en las dos audiciones y al quedar entre los niños que clasificaron siente que el reptil le da buena energía.

Mariser Picado contó que sus compañeros se emocionan mucho cuando lleva a su tortuga a los ensayos. (Albert Marín)

La tortuguita la llevó en una cajita de cartón y antes de comenzar el concurso de canto se la dio a su tío para que se la cuidara. Su papito, quien es la que la cría junto con su hermano, no pudo ir a verla al estudio porque debía trabajar.

“Esto lo he cumplido por mi papá, porque él me ha empujado hasta acá y mi tortuga también. El día de la audición mi papá y yo pensamos ‘¿la llevamos o no la llevamos? La llevamos a la primera audición y pasé a la segunda, y a la otra audición también y hoy había que traerla porque es mi amuleto de la suerte.

“Y vieras qué extraño siempre que las traigo aquí a Teletica al día siguiente ya no aparece en la pecera, anda por todo lado ya se volvió famosa, se me escapa”, contó.

La cartaginesa, de 10 años, también nos contó que su talento para cantar lo heredó de su papito, quien ganó un concurso similar cuando estuvo en el colegio. “Ganó un trofeo cantando ‘Carita de tugurio’, dijo, pero que cuando ella nació dejó de cantar. “Yo nací y a él se le fue la voz”.

Jafet también tiene su amuleto para que la acompañe en su paso por Nace una estrella. (SIlvia Nuñez)

Otra que también llevó un amuleto de la suerte fue Jafet Jerez Moreno, quien lo tiene guardadito en su armario dentro del camerino de Teletica.

Se trata de una cadenita con un dije muy especial que siempre la anda puesta, solo que por el tipo de vestuario que lució en esta primera gala no pudo mostrarla frente a las cámaras.

“Mi amuleto siempre va a ser mi devoción hacia Dios y mi familia, pero también tengo un dije de un gorrión que lo uso para recordarme que Dios cuida hasta de sus pajaritos y ese gorrión por detrás dice ‘Tiempo de volar’ y fue el amuleto que anduve en el segundo casting también. Entonces, me está acompañando en este proceso para recordarme que Dios es quien tiene el control de todo y que pase lo que pase es todo su decisión y yo estoy, humildemente, sometiéndome a lo que Él quiera para mí”, dijo.

Jeremy Solís mostró algunos de los regalos que recibió por parte del canal. Foto: Albert Marín para la Nación. (Albert Marín)

Mucha emoción y ansias

Los más emocionados por subir al escenario eran los pequeñines, pues para ellos era la primera vez que cantarían ante tanta gente y en cámaras. Algunos de los adultos ya han tenido la oportunidad de hacerlo en sus redes sociales, o bares y restaurantes.

Maykol Cordero, quien debutó con la canción “Como yo te amo”, de Raphael, era uno de los que estaba muy emocionado y agradecido con el canal por la oportunidad.

Ana Laura Madrigal fue la primera en salir a cantar en esta primera gala. (Albert Marín)

El cartaginés, de 11 años, dijo además estar disfrutando mucho los ensayos y las clases de canto porque hasta ahora recibe clases de música.

“Me siento muy emocionado, superpreparado, y nervios no hay porque lo que hay son emociones fuertísimas. Yo nunca he estado con profesores tan profesionales, me ha gustado bastante, pero sí es cansado, pero la mayoría de veces es muy divertido”, dijo la pequeña estrellita.

Lucas se robó el corazón de muchos con su excelente interpretación. (Albert Marín)

En el caso del rancherito Lucas Guerrero confesó que lo que lo tiene más impactado es el escenario y el montón de luces y cámaras que hay en el estudio.

En esta temporada los jueces son Ricardo Padilla, Marvin Araya, Debi Nova y Joaquín Yglesias, quienes con sus calificaciones van dando el 50% del puntaje general, pues el otro 50% se define por medio de los votos del público, que esta vez pueden hacerlo a través de teletica.com o bien por medio del número de WhatsApp 6070-0777 con el hashtag del nombre del participante.