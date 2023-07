¿Anda o no María Fernanda León con el cantante Rodrigo Lagunas? Esto dijo

María Fernada León dejó bien clarito si anda o no con Rodrigo Lagunas.

A los cantantes María Fernanda León y Rodrigo Lagunas se les vio tan risueños y cercanos los últimos días en las audiciones de Nace una estrella, que no faltaron los rumores que los vinculaban sentimentalmente.

Debido a eso fue que este sábado, la leoncita grabó una historia para Instagram, en la que aclaró de una vez por todas si ella y Lagunas, quien es bastante atractivo, están saliendo, se están conociendo o si ya están de enamorados.

Fer quiere andar tranquila y en paz, sin deberle nada a nadie, como dicen, por eso hizo la aclaración en sus redes sociales, que empezó con un “¡Vamos a matar rumores!” y etiquetó al hombre en cuestión.

¿Son novios María Fernanda León y Rodrigo Lagunas?

“En realidad yo nunca hago esto, pero me parece necesario para que no vaya más allá. Rodrigo y yo somos muy buenos amigos. No somos pareja. Nos conocemos de hace muchisisisimos años, nos queremos montones, pero no, no somos pareja. Somos amigos, nos queremos muchísimo, eso sí es verdad, pero de ahí en fuera no tenemos más que una amistad muy linda”, expresó Fer en el mensaje.

Rodrigo Lagunas es un galanazo de 32 años.

Si no anda con Rodrigo, entonces Fer está soltera, hasta donde se sabe, y Rodrigo también.

De hecho, curiosamente, él se puso a jugar a las preguntas este sábado, en redes sociales, y alguien le preguntó sobre su situación sentimental y él dijo que soltero.

Fer y Rodri coincidieron en las audiciones de Nace una estrella porque ella era presentadora, y él, jurado.