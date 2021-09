Cantante Rodrigo Lagunas no se considera un galanazo: “Agradezco el mal gusto”

Lagunas se ve como alguien normal aunque lo piropeen bastante. Cortesía. Lagunas se ve como alguien normal aunque lo piropeen bastante. Cortesía.

El participante de “Tu cara me suena”, Rodrigo Lagunas no se considera un galanazo y mucho menos un rompecorazones, a pesar de ser muy piropeado en redes.

El cantante, de 30 años y nacido en Chile, llegó al país cuando era apenas un güila, siguiendo a su mamá Luz María Romero, que se había instalado en Costa Rica con anterioridad.

Desde que Rodri tenía ocho años se metió a aprender música y nunca la dejó.

En su segunda presentación en el programa del 7 dio a entender que va a dar de qué hablar durante toda la temporada, ya que se dejó el primer lugar imitando a Miguel Bosé.

–¿Recuerda cómo fue separarse de su mamá siendo tan niño?

Sí, fue muy duro pero mi madrina me adoptó ese año y tuve mucho amor. Después me vine aquí donde mi mamá había venido a estudiar y no me fui nunca más.

–¿Qué le costó más de dejar Chile para venir a Costa Rica?

Costó dejar a los amigos y a parte de la familia, pero al llegar aquí me trataron muy bien, hice otras amistades y la gente nos trató muy bien, por lo que me sentí más cómodo.

–¿Qué tiene de chileno?

Creo que más allá del acento, que a veces se me sale, diría que la forma de ser, que es decir las cosas sin tapujos, sin importar los sentimentalismos. Aquí no siempre se dice todo tan de frente. También el gusto por las empanadas chilenas, tengo una tía que hace y le compro cada vez que hace.

–¿Cada cuánto va a Chile?

Previo a la pandemia dos veces por año y ahorita no he ido en casi dos años.

–¿Cómo llegó la música a su vida?

Mi mamá y mi papá son músicos entonces no había quite, empecé en clases de batería, luego a los once años agarré la guitarra y nunca la solté.

–¿En qué momento está de su vida?

En uno que voy descubriendo muchas cosas, me siento como en la cumbre porque estoy haciendo más cosas que nunca, muy enfocado en mi trabajo, de hecho hace poco terminé una relación que me demandaba mucho tiempo y energía y ahorita estoy poniéndole todas las ganas a mi carrera y a mis cosas y eso me motiva mucho.

–¿Se considera un galán?

Para nada, mucha gente lo dice y se los agradezco montones, pero me veo normal físicamente, nada especial.

–¿Pero sí han aumentado los piropos ahora que está en el programa?

Claro, montones, pero yo agradezco el mal gusto que tienen.

–¿Cómo es fuera de la música?

Tengo como pasatiempo el ajedrez, lo veo como una forma de sacarme el estrés.

–¿Tiene con quién jugarlo?

Sí, más que todo lo hago por Internet, de hecho estoy hasta en un ranking a nivel mundial y yo juego contra los que están a mi nivel.

–Entonces es fan de Anya Taylor-Joy (actriz de la serie sobre ajedrez: Gambito de dama).

Cien por ciento, esa serie me encantó, casi me muero cuando la vi. Creo que la serie es sorprendente porque dice cómo esta pasión puede llegar a la vida sin que uno lo espere.

–¿Cuesta mucho aprender a jugarlo?

No, lo que se requiere es práctica.

–¿Le gusta cocinar?

Me gusta cocinar, pero no para mí, sino para mis seres queridos.

–¿Qué cree que la gente todavía no conoce de usted?

Mi pasión por la música, soy profesor de guitarra, de bajo, de producción musical y de canto, tengo una academia que se llama Luz, música y acción, que está en Rohrmoser, quizá la gente puede ignorar esa parte.

–¿Cómo le llegó la oportunidad de TCMS?

Era la tercera vez que me pedían que hiciera la audición, pero no me escogieron, pero para esta temporada me dieron la oportunidad.

–¿Cuáles son su expectativas con el programa?

Lo primero es pasarla excelente, disfrutar cada paso que dé, no espero ni ganar ni perder, solo vivir la experiencia y que la gente conozca de mi música original.