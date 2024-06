Andrea Fernández sorprendió al hablar de todos los cambios que se ha hecho

Andrea Fernández compartió todos los cambios de look que le han hecho. Foto: Cortesía

Andrea Fernández dejó con la boca abierta a sus seguidores al contar todos los cambios de look que se ha hecho.

La comunicadora, por medio de su cuenta de Instagram, les contó a sus seguidores que este sábado se iba a hacer un cambiecito en el cabello.

“Tenía que sacar cita porque quería hacerme algo en el cabello. Ustedes saben que he tenido el pelo castaño, rojo, y cobre. Pero desde que tengo al bebé, no me he hecho nada de procedimientos químicos”, dijo entusiasmada.

Fue por eso que la locutora aprovechó para mostrar todo el montón de cambios de look por los que ha pasado.

“Le voy a contar el recorrido que ha tenido mi cabello. Yo tenía un tono natural y empezamos con las decoloraciones. Fui rubia por más de seis años, de hecho les voy a contar un dato curioso: tenía un novio a quien le encantaban las machas, entonces yo decía claro, sí, macha”, dijo en su perfil.

Andre también mostró su look más rockero, donde se había rapado parte de la cabeza y hasta iba a un barbero para que la peinara.

“Son momentos que me mantienen humilde, cuando me rapé la mitad de la cabeza, lo amaba, pero tardó mucho en crecerme, yo creo que a eso no volvería”, detalló.

La guapa mostró que después de ser rubia, y de raparse se puso un tono vino, tipo cereza, después pasó a rubia, castaña, y cobre.

“Después de tener cobre, un día dije que sería bonito tener rojo, y me lo puse. Me encantó, después de eso me lo corté y me puse cobre”, dijo.

Andre contó que todos los cambios que le hicieron en su momento le encantaban, y no es para menos, si se veía muy linda, pero reconoció que cuando quedó embarazada todo se detuvo.