¿Andrés Zamora, Padre Mix, nuevo fichaje de Teletica? Esto es lo que se sabe

Repretel confirmó a inicios de agosto a Andrés Zamora en el equipo de Toros del 6. En la actividad participaron también los integrantes de Toros Teletica porque la conferencia fue conjunta. Fotografía: Rafael Pacheco Granados. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Aunque Repretel confirmó hace unas semanas a Andrés Zamora, el popular Padre Mix, en su elenco de Toros del 6; un comunicado de Teletica de este sábado dejó muchas dudas sobre si ese fichaje se mantiene en la televisora de La Uruca.

Teletica comunicó por medio de su sitio web que el locutor y presentador se integra como jurado del concurso “Los piratas del ritmo”, que se estrenará en una semana en el renovado Sábado feliz.

“Andrés Zamora, más conocido como ‘Padre Mix’, aceptó un nuevo reto en su carrera: ser parte del panel de jueces en el concurso Los piratas del ritmo de Sábado feliz. Con esta participación, el locutor vive una faceta diferente que lo acerca aún más a las familias costarricenses”, indicó Teletica en su artículo web.

Andrés Zamora lleva varias ediciones siendo voz principal de las transmisiones de Toros del 6.

El concurso iniciará el sábado 4 de octubre y los participantes tendrán que demostrar su talento para bailar swing criollo, salsa, merengue y cumbia, especificó canal 7.

Además de Zamora, el panel del jurado lo completan los bailarines Yessenia Reyes y su novio, César Abarca.

“La pareja ganadora de cada edición recibirá 100 mil colones y tendrá la oportunidad de avanzar a la final. Quienes lleguen a esa última etapa lucharán por un premio especial: el pase directo a la versión de Los piratas del ritmo de El Chinamo”, agregó la televisora.

La Teja contactó a Andrés Zamora para preguntarle los términos de su llegada a Teletica y qué pasó con sus proyectos en Repretel; sin embargo, nos dijo que estaba trabajando en la Torretón de la Alegría, que organizó el padre Sergio Valverde y que no podía responder a nuestra llamada.

Este medio le remitió las consultas por mensaje de WhatsApp; sin embargo, al cierre de esta nota no había respondido.