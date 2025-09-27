Farándula

¿Andrés Zamora, Padre Mix, nuevo fichaje de Teletica? Esto es lo que se sabe

Andrés Zamora ya había sido anunciado por Repretel como parte de su elenco de Toros del 6, ¿qué pasó?

EscucharEscuchar
Por Manuel Herrera
Anuncio de transmisiones de corridas de toros
Repretel confirmó a inicios de agosto a Andrés Zamora en el equipo de Toros del 6. En la actividad participaron también los integrantes de Toros Teletica porque la conferencia fue conjunta. Fotografía: Rafael Pacheco Granados. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Aunque Repretel confirmó hace unas semanas a Andrés Zamora, el popular Padre Mix, en su elenco de Toros del 6; un comunicado de Teletica de este sábado dejó muchas dudas sobre si ese fichaje se mantiene en la televisora de La Uruca.

LEA MÁS: Padre Mix despidió a Lussania Víquez de Repretel con unas conmovedoras y sentidas palabras

Teletica comunicó por medio de su sitio web que el locutor y presentador se integra como jurado del concurso “Los piratas del ritmo”, que se estrenará en una semana en el renovado Sábado feliz.

“Andrés Zamora, más conocido como ‘Padre Mix’, aceptó un nuevo reto en su carrera: ser parte del panel de jueces en el concurso Los piratas del ritmo de Sábado feliz. Con esta participación, el locutor vive una faceta diferente que lo acerca aún más a las familias costarricenses”, indicó Teletica en su artículo web.

Andrés Zamora lleva varias ediciones siendo voz principal de las transmisiones de Toros del 6.

El concurso iniciará el sábado 4 de octubre y los participantes tendrán que demostrar su talento para bailar swing criollo, salsa, merengue y cumbia, especificó canal 7.

Además de Zamora, el panel del jurado lo completan los bailarines Yessenia Reyes y su novio, César Abarca.

“La pareja ganadora de cada edición recibirá 100 mil colones y tendrá la oportunidad de avanzar a la final. Quienes lleguen a esa última etapa lucharán por un premio especial: el pase directo a la versión de Los piratas del ritmo de El Chinamo”, agregó la televisora.

LEA MÁS: Ítalo Marenco le hizo una broma al Padre Mix que no tiene perdón de Dios

La Teja contactó a Andrés Zamora para preguntarle los términos de su llegada a Teletica y qué pasó con sus proyectos en Repretel; sin embargo, nos dijo que estaba trabajando en la Torretón de la Alegría, que organizó el padre Sergio Valverde y que no podía responder a nuestra llamada.

Este medio le remitió las consultas por mensaje de WhatsApp; sin embargo, al cierre de esta nota no había respondido.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
TeleticaAndrés ZamoraPadre MixSábado feliz
Manuel Herrera

Manuel Herrera

Periodista de farándula en La Teja. Trabajó en La Nación del 2012 y 2020 como periodista digital y redactor de la Mesa de Entretenimiento, donde escribió para Viva, Revista Dominical y Teleguía. Bachiller en Periodismo por la Universidad Latina de Costa Rica. Además, posee estudios en Diseño publicitario. Se dedica a la comunicación desde el 2008

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.