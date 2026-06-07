¿Anduvo uno de los gemelos Castillo con Alejandro Fernández?, hermanos hablan por primera vez del tema

Douglas y Esteban Castillo hicieron fuertes revelaciones de su vida de famosos. (redes/Facebook)

Los gemelos Esteban y Douglas Castillo decidieron abrir una vez más la caja de los secretos y hablar sin filtros sobre algunas de las situaciones que han enfrentado a lo largo de su carrera como creadores de contenido.

Sin embargo, entre todas las confesiones que hicieron hubo una que llamó especialmente la atención, pues se relaciona con uno de los rumores más sonados que durante años circuló en la farándula costarricense.

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Los hermanos publicaron un video en redes sociales bajo la dinámica de “cosas que no envidiarían de nosotros”, en el que enumeraron varios aspectos poco conocidos de su vida. Entre ellos mencionaron que están lidiando con la caída del cabello, por lo que deben aplicarse minoxidil diariamente.

Los gemelos Castillo hicieron fuertes revelaciones de su vida

También reconocieron que tener una cuenta de OnlyFans les ha cerrado algunas puertas laborales, especialmente con marcas que prefieren no asociarse con creadores de contenido para adultos.

“Las marcas ya no quieren trabajar con nosotros por tener Only, y pues las marcas son bastante importantes en este mundo de creación de contenido”, dijo uno de ellos.

Aunque admitieron que la plataforma les genera buenos ingresos, también señalaron que han tenido que sacrificar oportunidades comerciales por esa decisión.

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Muchas críticas de ticos

Además, hablaron sobre las constantes críticas que reciben en Costa Rica.

“Nos critican mucho en Costa Rica, nos tiran mucho ‘hate’ (odio). La verdad, no entendemos bien por qué. Nunca le hacemos daño a nadie. Sí sé que somos como muy mente abierta y hacemos muchas loqueras, pero pues amor y paz para todos. Pura vida, gente, pura vida”, afirmaron.

Pero el momento que más asombro generó fue cuando abordaron un viejo chisme que durante años dio de qué hablar en el mundo del espectáculo nacional.

Según recordaron, desde hace mucho tiempo existe el rumor de que uno de ellos habría tenido un encuentro romántico con el cantante mexicano Alejandro Fernández tras una de sus tantas visitas al país. Incluso, en su momento se llegó a comentar que los gemelos formaban parte de un supuesto catálogo de modelos que ofrecía servicios de compañía y que uno de ellos habría sido solicitado por el intérprete de “Me dediqué a perderte”.

Alejandro Fernández viene a cada rato al país a dar su concierto y una vez se inventó un chisme de él con los hermanos Castillo. (Jose Cordero)

Lejos de alimentar la historia, los hermanos aprovecharon el video para desmentir por completo el chisme.

“Hay un rumor muy fuerte en Costa Rica de que uno de nosotros estuvo con Alejandro Fernández. Siempre nos cagamos de la risa cuando nos preguntan esto, pero no sabemos cómo surgió ni quién lo inventó”, dijeron.

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Incluso bromearon con el tema y pidieron ayuda a sus seguidores para descubrir el origen del chisme.

“Cuéntennos en Costa Rica cómo fue que surgió o por qué dijeron eso. Que cuenten para saber. Y si saben más chismes de nosotros, coméntenlos también”, agregaron entre risas.

Con estas declaraciones, los gemelos pusieron fin a una historia que durante años formó parte de los rumores más comentados sobre ellos en la farándula nacional.