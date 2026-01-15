Farándula

Así lucían los gemelos Castillo cuando empezaron en el modelaje

Esteban y Douglas Castillo de paso, revelaron un cambio de look que rompió con su tradición de verse iguales

Por Silvia Núñez

Los gemelos Esteban y Douglas Castillo se subieron al tren de la nostalgia que anda rodando fuerte en redes sociales y sorprendieron a sus seguidores al compartir una fotografía de hace 10 años, cuando corría el 2016.

En la imagen, ambos recordaron que ese fue el año en el que dieron sus primeros pasos en el mundo del modelaje, luciendo un look muy distinto al actual: más delgados, sin barba y con esa clásica cara de niños que hoy ya quedó en el pasado.

Esteban y Douglas Castillo, conocidos como los gemelos Castillo.
Así lucían Esteban y Douglas Castillo, conocidos como los gemelos Castillo, hace 10 años cuando apenas estaban empezando a darse a conocer. (redes/Instagram)

La comparación no tardó en generar comentarios, pues actualmente los gemelos presumen un físico más fornido, rasgos más marcados y una imagen mucho más madura. Pero eso no fue todo.

En otra historia los gemelos, radicados en México, contaron que se fueron a arreglar el cabello y aprovecharon para hacer un cambio que, por fin, permitirá diferenciarlos con mayor facilidad.

Esteban decidió despedirse de la barba y bigote, mientras que Douglas optó por conservarla, rompiendo así con la costumbre que siempre tuvieron de verse prácticamente iguales.

Esteban y Douglas Castillo, conocidos como los gemelos Castillo.
Esteban y Douglas Castillo ahora sí lucen algo diferentes uno del otro. (redes/Instagram)

El cambio fue bien recibido por sus seguidores, quienes celebraron poder identificarlos sin tanto enredo y, de paso, ver cómo han evolucionado con el paso de los años.

