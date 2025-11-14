Gemelos Castillo presumen el impresionante cambio físico que sufrieron en 7 años

Los gemelos Douglas y Esteban Castillo presumieron el impactante cambio físico que han logrado en siete años y las reacciones de sus seguidores no se hicieron esperar.

Douglas y Esteban publicaron en Instagram una comparación de cómo lucen actualmente, a sus 32 años, frente a cómo se veían a los 25.

Los gemelos Douglas y Esteban Castillo tienen 32 años. Fotografía: Instagram The Castillo Twins. (Instagram/Instagram)

De modelos delgados a deportistas musculosos

En la foto compartida no solo se nota el paso del tiempo en los guapos modelos y deportistas, sino también el peso y musculatura que han ganado en este periodo.

A los 25 años, cuando brillaban en las principales pasarelas de Costa Rica, los hermanos Castillo pesaban 73 kilogramos, mientras que hoy, a los 32, llegaron a los 88 kilos.

Su transformación sorprendió en Instagram

Douglas y Esteban mostraron su notable cambio físico en el Instagram de Ectomorfosis Pro, una comunidad enfocada en “hombres flacos” que impulsa el ejercicio físico, la vida saludable y el proceso de pasar de una contextura “flaca a una fuerte”.

Los gemelos Douglas y Esteban Castillo se veían así a los 25 años. Fotografía: Instagram The Castillo Twins. (Instagram/Instagram)

Emoticones de fueguitos y aplausos son parte de las reacciones que recibieron los ticos al lucir su físico de antes y el de ahora, donde predominan los músculos y los cuadritos.

Su nueva vida en México les impulsó el cambio

Actualmente, los galanes costarricenses viven en México, país donde han experimentado gran parte de su cambio físico gracias a largas horas de entrenamiento, rutinas de calistenia al aire libre y una alimentación balanceada como complemento.

Los hermanos aseguraron en la publicación de este viernes que el próximo 25 de noviembre revelarán el método que les funcionó para subir 15 kilos en siete años y lograr el físico que presumen hoy.

Los gemelos Douglas y Esteban Castillo se ven así a los 32 años. Fotografía: Instagram The Castillo Twins. (Instagram/Instagram)

