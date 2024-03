Ángel Rafael desde el hospital: “Sé que con la ayuda de Dios y las oraciones todo va a salir bien”

Ángel Rafael es uno de los maquillistas más reconocidos del país y trabajó muchos años para Teletica.

El maquillista Ángel Rafael abrió su alma para contar en sus redes sociales que le diagnosticaron un tumor en el cerebro.

La dura noticia la recibió el sábado anterior luego de realizarse, días atrás, una resonancia magnética. Él afirma que recibió la noticia con “toda la paz del mundo”.

Este lunes conversamos con el experto en maquillaje, quien nos confirmó que se encontraba en el hospital realizándose los respectivos exámenes para que los doctores determinen qué es lo que sigue.

Ángel nos aclaró que, de momento, no se siente en condiciones para hablar ampliamente del tema, pero que confía en que todo va a salir bien.

Según dijo, todo inició hace unos días cuando se empezó a sentir mal y uno de los primeros síntomas fue que se le empezaron a adormecer algunas partes del cuerpo.

“Le puedo contar un poquito de que todo empezó porque se me durmieron los labios, la boca, después se extendió a la cabeza y después a la pierna izquierda. Ese fue el detonante y me mandaron una resonancia y ahí fue que salió el tumor”, señaló.

El exmaquillista de Teletica dice estar muy confiado y afirmó que cree mucho en el poder de la oración y que por eso fue que decidió hacer pública su situación de salud.

“Sé que con la ayuda de Dios y todas las oraciones, que todo va a salir bien, pero todavía no tengo más información”, dijo.

Además, recalcó que se siente muy positivo y hasta vaciló que lo que le entristece aún más es que no se ha podido maquillar para verse con mejor cara en el hospital.

“Aquí vamos todo bien, echando pa’lante, ni para atrás ni para agarrar impulso. Me agüeva que no me he podido maquillar, eso es lo único, pero aquí vamos con la ayuda de Dios, todo bien”, mencionó entre risas.

Ángel, de 51 años, además pidió que oraran mucho por él y agradeció a todos los que lo han contactado para saber cómo sigue.

El maquillista no nos confirmó en cuál hospital está y si quedará internado a partir de ahora, pero prometió mantenernos informados porque sabe que hay mucha gente que lo quiere.