Ángel Rafael muestra la cicatriz de su biopsia en el cerebro

El exmaquillista de Teletica, Ángel Rafael, mostró la cicatriz de la biopsia en el cerebro que le hicieron como parte del proceso que debe llevar tras ser diagnosticado con un tumor cerebral.

El experto en belleza no agregó ningún comentario a la foto que publicó en la red social TikTok, solo puso la palabra “biopsia”. La cicatriz, todavía con una costura quirúrgica, se ubica en la parte de atrás de su cabeza del ald derecho.

No fue una biopsia repetina, por el contrario, desde el pasado jueves 21 de marzo Ángel Rafael publicó una foto en redes sociales mostrándose sin pelo. En esa oportunidad explicó que el corte tenía que ver con que iba a ser intervenido. Pidió muchas oraciones.

Es un paso muy positivo en el caso de este profesional de la belleza porque la bioposia permitió sacarle un pedacito del tumor para que ahora se analice si es benigno o maligno. Es un avance en todo el proceso que se viene.

El pasado Martes Santo, 26 de marzo, le dieron la salida del hospital México en donde estuvo internado desde el 11 de marzo.

“Sí, ya estoy en la casa, estoy recuperándome, me hicieron biopsia y ahora estoy a la espera de ver qué sale de la biopsia. Un día a la vez. Moreteado estoy, cansado y pues en shock, pero con la ayuda de Dios aquí vamos”.

“Me siento mejor aquí en la casa, pero también tengo que decir que me trataron muy bien todos los del hospital México, los cocineros, los doctores, las enfermeras, todos, de verdad que me trataron como un ángel y estoy muy agradecido porque me trataron muy bien, aquí estoy con mi familia en mi casa y a esperar recuperarme día a día. Gracias por su oraciones”, nos explicó Ángel Rafael en esta semana.

Ahora se debe esperar los resultados de la biopsia para saber cuál es el siguiente paso.