Ángel Rafael recibió una gran noticia en medio de su proceso contra el tumor cerebral

Ángel Rafael confirmó la noche del domingo 10 de marzo que le detectaron un tumor cerebral. (Facebook)

Ángel Rafael, el exmaquillista de Teletica, recibió una gran noticia en este inicio de Semana Santa, en medio de su proceso tras ser diagnosticado con un tumor cerebral.

El pasado jueves 21 de marzo, él apareció en sus redes sociales luciendo sin pelo, pues según contó tuvo que raparse porque horas más tarde sería intervenido y por lo que pedía muchas oraciones.

Dicho procedimiento era para tomar una pequeña muestra del tumor y así determinar más adelante si es benigno o maligno.

Afortunadamente, el experto en belleza se ha sentido muy bien desde dicha cirugía y este martes ya le dieron la salida del hospital México, donde se encontraba internado desde el 11 de marzo.

Él mismo nos confirmó que está muy bien y descansando en su casa y que ahora solo resta esperar los resultados de la biopsia para saber si requiere recibir radio o quimioterapia más adelante.

“Sí, ya estoy en la casa, estoy recuperándome, me hicieron biopsia y ahora estoy a la espera de ver qué sale de la biopsia. Un día a la vez. Moreteado estoy, cansado y pues en shock, pero con la ayuda de Dios aquí vamos”.

“Me siento mejor aquí en la casa, pero también tengo que decir que me trataron muy bien todos los del hospital México, los cocineros, los doctores, las enfermeras, todos, de verdad que me trataron como un ángel y estoy muy agradecido porque me trataron muy bien, aquí estoy con mi familia en mi casa y a esperar recuperarme día a día. Gracias por su oraciones”.

Desde que supo el diagnóstico médico Ángel se ha mantenido muy optimista y confiando en Dios en que pronto saldrá de esta prueba, a pesar de que ya le confirmaron que por el lugar en el que está el tumor este es inoperable, pues está muy cerca de su médula espinal.