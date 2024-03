Maquillista Ángel Rafael aparece muy distinto a como lo conocíamos y pide oraciones

Ángel Rafael está internado en el hospital México desde el 11 de marzo.

El maquillista Ángel Rafael reapareció este jueves desde la cama del hospital México donde está internado con un look muy distinto al que le conocíamos.

Ángel hizo una publicación en Facebook pidiendo oraciones a la gente debido a que este viernes le harán un procedimiento médico para el que se tuvo que rapar el pelo.

“¡Nuevo look! La vida son cambios. Me tuve que rapar el cabello para el procedimiento de mañana (viernes)... Oren por mí. Los amo”, escribió el famoso exmaquillista de Teletica.

Más de 2 mil comentarios tiene la publicación que hizo el profesional de la belleza pasadas las 6 de la tarde de este jueves.

Ángel está internado en el hospital México, en La Uruca, desde el 11 de marzo tras ser diagnosticado con un tumor cerebral que, por la posición en que lo tiene, es inoperable.

Él contó a La Teja hace unos días que el tumor está en la base de su cerebro donde termina la médula espinal y había anunciado que esta semana le hacían un TAC (Tomografía Axial Computarizada) para ver cómo ha reaccionado a los primeros días de tratamiento.

Ángel Rafael se tuvo que rapar su pelo para el procedimiento médico de este viernes. (Facebook)

“No saben de qué está hecho el tumor, entonces tienen muchas preguntas todavía, tienen que ir descartando poco a poco y dependiendo de cómo reacciona esta primera ronda de tratamiento pueden ir eliminando posibilidades, puede ser algo benigno, que no sea nada y me voy de aquí y desaparece, o puede ser cáncer de linfoma. Quieren hacerme una biopsia, pero ahorita está muy inflamado, entonces tienen que desinflamar el área para entrar, pero no me lo pueden operar, es inoperable, está muy complicado donde está”, contó a La Teja el 14 de marzo.

Sobre el procedimiento de este viernes no detalló en su reciente publicación en redes, aunque podría ser la biopsia de la que habló la semana pasada.

De parte de La Teja le enviamos a Ángel Rafael las mejores vibras y nuestras oraciones.