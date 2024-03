Ginnés Rodríguez tiende una mano a Ángel Rafael luego de que su esposo pasara por lo mismo

El maquillista Ángel Rafael ha tenido una semana muy dura.

El maquillista Ángel Rafael no ha dejado de recibir mensajes y llamadas de familiares y amigos desde que anunció que le detectaron un tumor cerebral.

En entrevista con La Teja nos contó que dicho tumor es inoperable, por la zona en que está, y que deberá seguir al menos dos semanas más internado en el hospital México, donde está desde el pasado 11 de marzo.

Dicha noticia lo ha acercado a muchas personas, pero hubo un mensaje que lo ha reconfortado mucho y es el de su excompañera de Telenoticias, Ginnés Rodríguez, quien precisamente perdió a su esposo, el también periodista Gerardo Zamora, casi que por la misma causa.

El experto en belleza contó que la presentadora de Informe 11 Las Historias le escribió para darle unas palabras de aliento y además, para decirle que pronto lo visitará para servirle de apoyo en este difícil momento que enfrenta.

“Quiere hablar conmigo, contarme su historia, y yo sé que eso me va a llenar el alma”, dijo el maquillista.

Ángel Rafael está internado en la misma área donde estuvo Gerardo Zamora internado en varias ocasiones en el hospital México.

El próximo 5 de abril Gerardo cumplirá un año de fallecido, luego de luchar varios años contra varios tumores cerebrales que le empezaron en la parte de atrás de uno de sus ojos. Por eso Gi es tan empática con la situación del maquillista.

“Cuando vi la noticia me puse en los zapatos de él, pero al mismo tiempo es recordar lo que nosotros pasamos, entonces es toda una mezcla de emociones muy fuerte, pero creo que al final de eso se trata la empatía, de poder estar más cerca de las personas cuando están pasando por una situación compleja y definitivamente sé la pastilla amarga y grande que le tocó en este momento pasar”.

“Mi mensaje fue para decirle estoy con vos en mis oraciones, desde que me enteré te tengo apretadito en el corazón y también porque yo quiero compartir con él un poco el camino que nosotros recorrimos para poder incluso buscar alternativas cuando nos dijeron que ya no había más opciones aquí en el país para Gera”, contó Ginnés, quien espera visitarlo en el hospital muy pronto.

Pero no solo de ella ha recibido mucho cariño sino también de otros exfiguras de Teletica como Édgar Silva y Pilar Cisneros a las que maquilló por años cuando trabajó en el canal de La Sabana.

Si algo que tiene que tener todo paciente o persona que está luchando contra un diagnóstico es esperanza y si yo puedo contribuir para alimentar ese espíritu de guerrero que siempre ha tenido Ángel, pues para eso estamos”. — Ginnés Rodríguez, periodista

Vanidad de lado

Ángel reconoció que esta situación le ha abierto los ojos y lo ha hecho comprender que la vanidad y el que querer verse perfecto ante los demás no sirven de nada cuando no se tiene salud.

Aunque para él ha sido una “pastilla difícil de tragar” asegura que se siente positivo y muy confiado en que el tratamiento que está recibiendo bajará la inflamación y eliminará el tumor.

Ángel Rafael ha pedido que oren mucho por su pronta recuperación. (Instagram)

“Como maquillista siempre me he preocupado por verme bien, bien presentado, bien vestido, bien profesional y he tenido siempre ese complejo de ser perfecto, toda la vida he sido así, y al quitarme todo eso, ser real, sin maquillaje, sin corrector y sin nada, más bien que me quieran más, eso es una lección para mi, porque yo estaba equivocado, tal vez yo estaba desubicado en lo que yo le estaba dando a la gente”.

“Después de esto me cambió la perspectiva completamente, que la gente desea lo real, lo auténtico, lo verdadero, que lo falso y lo banal te lleva a cierto lugar, pero ahora veo todo tan diferente, veo las redes sociales tan diferente ahora y como dice la canción: ‘todo obra para bien’ y, para mí todo esto ha sido un cambio completo de actitud, de pensamiento y quiero salir de esto y cambiar mi dirección hasta lo que ahora he dado a mis seguidores”, recalcó.

Gran apoyo familiar

Otra razón por la que dice estar muy feliz en medio de esta prueba tan dura es que sus papás lograron viajar desde Estados Unidos para acompañarlo. Además, su hermana también vino con ellos y lo han estado visitando en el hospital.

Su mamá, Elizabeth Aguilar, de 90 años, superó un cáncer de esófago hace un año, razón por la cual él había renunciado a Teletica para poder acompañarla, y ahora los papeles se invirtieron.

Tenerlos a ellos aquí dice que le da más fuerza y que el hecho que ya pasaran una situación similar con su mamá fue como un aprendizaje para todo lo que se viene ahora con su tratamiento.

Ángel dice estar muy feliz de tener a su mamá en Costa Rica y contó que su papá cumplió años esta semana y que pudieron festejarle como querían.

“Me mandaron una canción que dice: ‘todo va a estar bien’ y esa era la canción que yo le ponía a mi mamá cuando veníamos de la clínica y cuando me pusieron esa canción me puse a llorar porque dije: ‘¡wow!, ahora me toca vivirlo a mi’, pero creo que eso, y estar con mi mamá, me da fuerzas, y que ellos lo pasaran también los preparó para esto”, dijo.

Al único que no ha podido ver y que extraña abrazar es a su perro Max, bautizado así por el maquillista Max Factor, el cual dejó a cargo de una prima mientras sale del hospital.

Agradecido con tanto chineo

De lo que sí no tiene queja alguna es de lo chineado que lo tienen en el piso de hombres del hospital México, pues según contó, todos han sido muy atentos con él y el resto de pacientes.

“Estoy en un cuarto con otros pacientes, todos divinos, todas las enfermeras se han portado divino, me da risa porque me piden fotos y yo les digo que qué vergüenza porque no ando mis cejas y me las tomo con bata y todo”, mencionó entre risas.

“Esto me ha humillado, me ha quitado los filtros, me ha hecho más humilde, me ha hecho agradecer mucho más, hay gente que está muy mal, más mal que yo”, finalizó Ángel.