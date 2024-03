Maquillista Ángel Rafael confirma que su tumor es inoperable y que permanecerá semanas internado

Ángel Rafael está internado en el hospital México y seguirá ahí por varias semanas más.

El maquillista Ángel Rafael continúa internado en el hospital México, tras ser diagnosticado con un tumor cerebral.

Él nos confirmó que su situación es complicada, ya que según le dijeron los doctores, no lo pueden operar debido al lugar en el que está ubicado.

El reconocido experto en belleza se empezó a sentir mal de salud hace unas semanas, de hecho pensó que sus síntomas eran a consecuencia del agua contaminada que afectó al cantón de Tibás, en donde vive; sin embargo, se le adormeció la pierna y no podía caminar, lo cual le encendió la alarma de que algo no andaba bien.

Ángel fue hospitalizado el pasado 11 de marzo y desde su cama, en el hospital, nos atendió para contarnos qué sigue ahora.

- ¿Qué le han dicho los médicos?

No saben de qué está hecho el tumor, entonces tienen muchas preguntas todavía, tienen que ir descartando poco a poco y dependiendo de cómo reacciona esta primera ronda de tratamiento pueden ir eliminando posibilidades, puede ser algo benigno, que no sea nada y me voy de aquí y desaparece, o puede ser cáncer de linfoma. Quieren hacerme una biopsia, pero ahorita está muy inflamado, entonces tienen que desinflamar el área para entrar, pero no me lo pueden operar, es inoperable, está muy complicado donde está. El tumor está en la base de mi cerebro donde termina la médula ósea y la otra semana me hacen un TAC (Tomografía Axial Computarizada) para ver cómo ha reaccionado con la primera serie de medicamentos.

Ángel Rafael está internado desde el pasado lunes 11 de marzo tras ser diagnosticado con un tumor cerebral.

- ¿Qué otros síntomas ha tenido aparte del adormecimiento de los labios, la cara y la pierna?

Me ha costado escribir por teléfono, las letras se me confunden, y estoy caminando como borrachillo. Lo de la caminada me empezó la última semana antes de entrar al hospital, mis amigos me ayudaban a caminar, aunque yo estaba haciéndome el fuerte y tratando de pensar que eso iba a pasar, pero no. Honestamente, he tratado de ser positivo y realista, que puede no ser nada o puede ser el final, no me quiero quedar sin condiciones de hablar o todo eso, porque me dijeron que si no lo hubieran encontrado podría comprometer el nervio y todas las funciones donde están los nervios.

- ¿Qué tratamiento le están aplicando?

Me están dando un desinflamatorio para ver si pueden entrar a hacer una biopsia y dentro de una semana harán un TAC para ver la evolución del tumor y determinar si ha reaccionado a la medicina y si reacciona, ellos (los doctores) dirán qué tipo de tumor es. Todavía no se sabe si es cancerígeno, pero quiero pensar que no y que Dios me lo va a desaparecer.

Nunca pensé que llegaría a escuchar tumor cerebral, creí que solo le pasaba a otra gente, es una pastilla difícil de tragar”. — Ángel Rafael, maquillista

El maquillista Ángel Rafael tiene más de 30 años de carrera y trabajó 21 años en Teletica. Instagram

- ¿Qué ha pensado al verse hospitalizado?

Que me voy en paz como he dicho, si me voy, porque he vivido la vida que siempre he querido hacer. He maquillado por más de 30 años, he maquillado a famosos, no famosos, he hecho y deshecho, me he enamorado y desenamorado, he llorado, he reído, entonces creo que la vida siempre ha sido eso y, si me voy, me voy sin arrepentimientos, me voy con el corazón lleno de amor.

A veces flaqueo y extraño mi rutina, mi perro (Max), mi novio, mi familia, mi casa. A veces me desmorono porque pienso en planes que tenía o que quiero hacer todavía. No quiero sonar arrogante, pero siempre he sido de perseguir mis sueños, que he vivido a mi propio ritmo, a desafiar el qué dirán de mí y luchar por mis sueños. No me arrepiento de nada y he hecho cosas de las que no me siento orgulloso, pero no me arrepiento de nada porque todo me ha formado.

Me duelen los que dejo, a mi familia no quiero causarle dolor, a veces veo ciertos primos y amigos y me pongo a llorar, pero si me toca me voy en paz, todos tenemos una fecha de expiración, nada es para siempre.

Yo desearía estar allá afuera maquillando, ahorita estoy sentado viendo por la ventana ver pasar los carros y envidio a la gente que tiene la posibilidad de ir donde quieren, ir a la playa, vivir, sentir el sol, cosas básicas y que a veces tomamos por hecho y no sabemos que son un regalo de Dios el montarse en el carro o un bus e ir donde quiere, comer lo que quiera.

- ¿Por qué hizo pública su situación de salud?

Lo quise decir de mi boca porque no quiero ser víctima, no quiero que me tengan lástima, más bien quiero seguir brillando hasta el último respiro que puede ser ahora o dentro de 20 años, no sé, solo Dios y los médicos saben.

Yo ya hice todo lo que pude, me hice los exámenes, me decían que era estrés, que eran otras cosas, pero presentía que no, porque nunca me había sentido así. Por eso es importante que la gente se haga sus exámenes, aunque no tengan síntomas.

Quiero que la gente entienda que le puede pasar a cualquiera y que vivan su vida, que no vivan del qué dirán, vivan por lo que usted piensa de usted y haga lo que le haga feliz sin dañar a nadie. Sonreír, aunque no se sientan bien, ponerse maquillaje aunque han llorado, es tan poquito lo que controlamos en la vida que ahorita, en este momento, no hay maquillaje para mí, no hay glamour, no hay filtros, no hay moda, no hay dinero, no hay nada, lo que hay ahorita es mi actitud, que eso dicen que ayuda muchísimo y creo que es medicina para mi alma, porque tengo que ser fuerte por la gente que quiero.