Póngase fit: Francisco Ramírez retomó el ejercicio después de complicada operación

Francisco "Frank" Ramírez, presentador, modelo y deportista.

Francisco Ramírez dice estar fascinado con la práctica del crossfit, disciplina que jamás pensó que llegaría a hacer porque antes era de otro tipo de ejercicios.

Hace poco más de un año que el modelo y animador se empezó a enamorar de este deporte que es el que lo tiene luciendo tremendo cuerpazo.

Francho, como es conocido, era de hacer otro tipo de ejercicios, pero una fractura en su brazo derecho y la operación de una hernia en la ingle lo alejaron de los gimnasios por más de cuatro años.

Tras recuperarse, decidió aprender de esta otra disciplina luego que descubriera que le gusta más estar alzando peso y haciendo otro tipo de esfuerzo con su propio cuerpo en vez depender de una máquina.

“Es una disciplina muy retadora y me siento supercómodo. Yo la practico de lunes a viernes fijo y los sábados si puedo y los domingos realizo alguna actividad como una mejenguita o si me toca trabajar en la playa, aprovecho y surfeo. Siempre paso activo porque la verdad es increíble, hay momentos en los que no hay ganas de entrenar, pero ahí es donde entra la disciplina y creo que mi mejor versión la he encontrado al lado de este deporte”, contó.

Para él, el factor de la salud mental es otro plus que le da hacer ejercicio diariamente, pues asegura que cuando termina es un desestrés total y lo llena de mucha satisfacción el saber que pudo completar cada rutina.

“Yo decía que qué retador hacer eso por los movimientos que hacen, como por ejemplo, caminar de manos y ahora es algo que me sale y lo puedo hacer muy bien, entonces es bonito porque se está en constante superación personal”, agregó.

Otro punto que lo motiva a practicar crossfit es que asegura que ahí ha encontrado un grupo de apoyo impresionante y la emoción que causa el prepararse para cada competencia.

Francisco dice estar encantado con la práctica del crossfit.

Ramírez, quien además es el animador en cancha del Club Sport Herediano, comentó que este deporte le ha desarrollado mucho la fuerza y que el cuerpo que va desarrollando le gusta más y eso le ha generado también mucho trabajito como modelo.

“Yo les diría que uno no debe priorizar el físico jamás, lo que tiene que poner uno es primero la salud mental eso es el consejo que yo les doy, es aceptarse, quererse, sentirse útil porque cómo vamos a saber si somos capaces sino nos retamos, a mí el crossfit me cambió muchísimo, pero para gustos los colores, lo importante es hacer algún deporte”, dijo el también presentador.