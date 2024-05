Leonel Moreira resuelve todas las dudas sobre su continuidad en Alajuelense

Leonel Moreira acaba su contrato con Alajuelense apenas termine el Clausura 2024. (Jose Cordero)

Hoy por hoy al contrato de Leonel Moreira en Alajuelense tan solo le restan dos partidos, en caso de que el cuadro manudo no pasara las semifinales ante Herediano o bien hasta finales de mayo si es finalista.

Ante este incierto panorama hay muchas preguntas sobre el futuro del guardameta, que si bien está concentrado en jugar la fase final con los manudos, decidió hablar para resolver muchas dudas sobre cómo está su situación.

En resumen, Leo esperará hasta que acabe el campeonato para negociar, sin embargo, la opción principal es que se quede, pero, ¿qué se necesita para eso?

“El club es el que ha querido tomar tiempo porque no quiere distraer a nadie en estas etapas y yo estoy muy tranquilo y feliz en la Liga, el trabajo se está viendo reflejado, mentalmente estamos muy positivos, con muchas ganas y al final eso es lo que habla del trabajo de uno”.

En el medio hay muchos rumores sobre lo que podría ser el futuro del meta, algunos lo ubican hasta en el Saprissa, versiones a las que también se refirió y aunque negó, tampoco fue tan categórico.

“No, no, nada, ahorita por el momento estoy concentrado en lo que es la semifinal, en hacer las cosas bien con mi equipo, ya el futuro Dios sabrá en dónde vamos a estar”, dijo.

Leonel Moreira habla de su continuidad en Alajuelense

Muchos afirman que por su rendimiento, la renovación con la Liga está más que ganada para Leo, por lo que otra de las consultas que le hicimos directamente es si quiere quedarse.

“Sí, claro, pero como digo no es algo que dependa de mí, sino cómo se dé la negociación en el futuro, no ahorita, porque en este momento estamos como institución pensando en lo que es la etapa más importante del campeonato, no quiero salirme de ese foco, eso es lo que me tiene más preocupado”.

Moreira está en Alajuelense desde el Clausura 2020, cuando llegó a préstamo del Pachuca y en el 2021 los manudos compraron su ficha y le dieron un contrato por tres años que está por finalizar.