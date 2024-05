Leonel Moreira le responde a Jafet Soto sobre las insinuaciones de que podría dejar Alajuelense

Leonel Moreira le respondió a Jafet Soto sobre su permanencia en Alajuelense. (Jose Cordero)

Jafet Soto, presidente del Herediano, anduvo con la lengua filosa este martes en el partido ante Alajuelense, pues además de la discusión que tuvo con el volante Kevin Cabezas, también tiró una que involucra a Leonel Moreira, arquero de los rojinegros.

Según Soto, el Osito estaría analizando dejar Alajuelense, club con el que acaba contrato a final del torneo y aún no renueva, por lo que estaría analizando opciones, eso sí el Team no es una de ellas, pues Soto afirma que no está interesado en él.

Al ser consultado por esta posibilidad y la declaración de quien fuera su jefe durante muchos años cuando jugaba en el Team, Leo fue tajante en su respuesta para quien llamó “el dueño” del Herediano.

“A él siempre le gusta eso, la polémica, eso es el trabajo que él hace como dueño del equipo para tratar de tirar la pelota a otras personas. Mi situación en la Liga está bien, excelente, ahí me vieron trabajar, cien por ciento dedicado a mi equipo y el que que diga que yo hago otra cosa diferente que lo vea en los partidos que estoy haciendo”, contestó.

El torneo que ha tenido Moreira con el León ha sido muy parejo, de un buen rendimiento en términos generales, hasta este martes, ya que el gol con el que los rojiamarillos empataron el juego ante los erizos contó con la complicidad del meta, el cual asumió su responsabilidad luego de la mejenga.

Leonel Moreira responde a Jafet Soto si planea dejar Alajuelense

“El gol es mi responsabilidad, yo asumo la responsabilidad, pero ya quedó ahí, había que seguir el segundo tiempo dando esa seguridad y tranquilidad a mis compañeros y creo que lo supimos manejar de la mejor manera”, indicó a la consulta de La Teja sobre el fallo.

Sobre si se confundió si era un centro, un tiro o qué pasó en la jugada, indicó que eso ya no importa, que reconoció su error, asume la responsabilidad y prefiere no hacerle mente a esos detalles. A lo interno analizará qué sucedió y listo.