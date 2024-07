Ángel Rafael recibe regalazo de su “hermana del alma” que servirá para motivar a otros enfermos de cáncer

El maquillista Ángel Rafael y Yorleny Aguilar dicen ser más que amigos, "hermanos del alma".

Bien dicen que los verdaderos amigos se conocen más en las malas que en las buenas y, eso lo tiene muy claro Ángel Rafael ahora que le diagnosticaron un tumor cerebral.

Si hay alguien que se ha comportado como un verdadero ángel para el maquillista en este difícil proceso de salud ha sido la productora de eventos, Yorleny Aguilar.

Ella ha sido tan especial que hasta decidió hacerle un regalo que no solo sirve para levantarle el ánimo a él sino a cientos de pacientes que luchan día a día contra el cáncer.

Una de las canciones favoritas de ambos se llama “Todo va a estar bien” y la productora decidió hacer una nueva versión de este tema para sorprenderlo.

La canción la grabaron Xiomara Ramírez, Angie Valverde, Gastón Guevara, Ricardo Bernal y Dani Maro y su video recién lo estrenaron. De hecho, al final sale Ángel saludando.

Yorleny nos contó algunos detalles de la grabación de este tema y cómo reaccionó el maquillista al verlo.

- ¿Qué significa esa canción para ustedes?

Yo tengo un playlist que es de nosotros y fijáte que siempre que salíamos del hospital, desde el inicio de la enfermedad de él, siempre la poníamos. Ese era el himno de nosotros cuando íbamos en el carro, era lo único que le ponía para darle un poco de confort y de tranquilidad entre tanta cosa.

Hace como un mes yo le dije: ’¿por qué no hacemos la canción de nosotros?’, ‘¿por qué usted no es una voz para tanta gente que sufre en el hospital? Porque esto no es solo usted, esto lo pasa un montón de gente’. Yo que viví este proceso con Ángel hace tanta falta la humanidad dentro de un hospital, que no tiene idea lo que vi, gente sola recibiendo la quimioterapia, gente sola tocando la campana, o sea, muchas cosas.

"Todo va a estar bien" es el tema que grabaron varios artistas nacionales basados en la historia de Ángel Rafael.

- El video lo grabaron dentro del hospital México, ¿cómo hicieron?

El hospital México me dio el apoyo, gracias a Dios nada más. Al cuarto de radiación entró solo el camarógrafo y el actor por ser una zona de alta radiación, o sea nos dieron acceso para grabar ahí adentro y fue increíble.

Yo les dije a los del hospital que ellos pueden usar el video en lo que quieran, pero que quería que pongan una placa de Ángel en un lugar donde los pacientes puedan leer ‘todo va a estar bien’, es algo muy simple, pero sé que va a llenar el alma de mucha gente. Lo que queríamos era hacer un himno de paz, de esperanza para tanta gente y que no solo tienen que ver con una enfermedad terminal, estamos hablando de cosas emocionales, de cosas físicas...

- El video es la historia de Ángel sin duda alguna...

La idea de la máscara (de radiación) fue de Ángel, él quería que se usara la máscara y por dicha el hospital me ayudó para que se viera real. Además, la gorra y el suéter que usa el protagonista es la que Ángel usaba cuando iba al hospital, porque siempre andaba así y con los anteojos, entraba como incógnito, pero al final ya entraba como si nada.

- ¿Le costó convencerlo de que saliera en el video?

Yo fui para que él aprobara la última parte, obviamente él sabía que lo iba a grabar, pero antes llamé a la hermana y le dije que le pusiera una camisa y gorra blanca porque sentí que era una forma bonita de involucrarlo a él. Eso sí, yo le dije: ‘usted aprueba o desaprueba si dejo esta toma o la quito antes de que alguien la vea’, y Ángel me tomó de la mano y me dijo: ‘súbalo’.

- ¿Qué le dijo Ángel cuando lo vio?

Él está feliz con el resultado, ha llorando tanto, pero llora de felicidad. Lo ha visto cuatro veces y todas llora porque para él es demasiado hermoso, le cuesta trabajo verlo porque le impresiona mucho ver su historia ahí palpada, cuando el actor entra y recibe el diagnóstico, cuando se acuesta... Importante, cuando suena la campana también al final del día es victoria, hay gente que sale con victoria del hospital y ese ese el mensaje que quisimos dar también que no todo es malo, al final del día todo va estar bien.

- ¿Esto es una especie de homenaje que le quiso hacer en vida?

Yo solo lo hice con amor, no quiero llamarlo homenaje porque Ángel está con nosotros todavía, lo hice como un proyecto de vida con él y como un proyecto para ser aliento para otras personas, como un mensaje de él hacia todas las personas que están sufriendo. Es mi regalo para él, pero es el regalo de él para miles de personas que están sufriendo como él en este momento. Por eso fue que los actores donaron su talento y su tiempo, nos ayudaron con el patrocino de los trajes y yo pagué la producción en su totalidad.

- ¿Qué le dijeron de la placa en honor a Ángel?

Van a poner la placa en una casa que se va hacer para pacientes que vienen a recibir quimioterapia digamos que de Guanacaste, de Limón, es como una casa de reposo donde les dan hospedaje a los pacientes y eventualmente está para estrenarse entre agosto y octubre.

Ellos fueron los encargados de grabar el tema y el video se produjo dentro del hospital México y en playa Blanca.

- Finalmente, ¿cómo se encuentra Ángel ahorita?

Ángel está estable, está con muy buen estado de ánimo, duerme la mayor parte del día porque pasa muy cansado, pero lo importante es que él en su estado de ánimo se siente bien, se mantiene positivo, agarrado de Dios, no ha perdido el apetito, al contrario, se come todos los postres que le llevo, de eso sí soy responsable, pero bien, está estable, en paz y feliz.