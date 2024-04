Ángel Rafael agradece y se despide tras recibir durísimas noticias con los resultados de la biopsia

Ángel Rafael se sometió a una biopsia el pasado 22 de marzo y se tuvo que rapar. (Instagram)

Ahora más que nunca hay que orar por la salud y sanación de Ángel Rafael González, pues el maquillista recibió durísimas noticias en las últimas horas al conocer los resultados de la biopsia que le hicieron hace unos días.

González fue internado el 11 de marzo en el hospital México, luego de ser diagnosticado con un tumor cerebral que es inoperable por la posición en el que está. Semanas después, al exmaquillista de canal 7 le hicieron una biopsia y los resultados no son positivos.

“Les mando este video, quizá por última vez. Quise ser sincero con ustedes, con todos. Nos dieron el diagnóstico de la biopsia que me hice hace unas semanas y el resultado no es nada alentador: me dieron de 9 meses a un año de vida”, dijo Angelito.

El artista de las brochas y las pinturas mencionó que ese es el diagnóstico científico, pero confía en que los planes de Dios son otros.

“Eso es científicamente hablando, pero para Dios no hay nada imposible”, dijo González.

Él aprovechó para agradecer, pedir más oraciones y despedirse de la gente pues se alejará del ojo público para enfrentar el proceso que le toque vivir.

“Quería agradecerles el apoyo y amor que me han dado y sus oraciones en estos momentos difíciles y pido privacidad y respeto porque estos meses van a ser duros. Voy a luchar hasta el final y para Dios no hay nada imposible. ¡Gracias! Me retiro de las cámaras por un tiempo, sino por siempre, y espero verlos pronto y si vuelvo, vengo más fuerte que nunca”, reiteró.

Ángel Rafael se sometió a la biopsia el viernes 22 de marzo y debido a ese procedimiento él debió raparse su cabello.

Desde La Teja le enviamos a Ángel todas nuestras oraciones.

