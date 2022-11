Angie Valverde le dice a Gonín: ‘Si es muy diva y quiere camerino y comida, ¡páguelo!’

Gonín es de los referentes de la música urbana en nuestro país. Cortesía.

El reclamo que hizo Gonín en sus redes sociales a la organización de Teletón sigue causando polémica y mientras unos lo apoyan, hay otros que le tiraron durísimo.

El alajueliteño denunció que no se presentó en la maratónica el sábado anterior, debido a que sintió un maltrato por parte de la producción; lo hicieron esperar varias horas y notó un chineo mayor para los artistas internacionales y no para los ticos. Por eso, se dejó decir de todo en Facebook.

Gonín dice que no cantó en la Teletón porque le hicieron mala cara, ¿quién fue?

“A las 10:30 p.m. estaba programada mi presentación junto a mi colega Killa, el cual es testigo de lo que digo; cuando llegué me hicieron echado de un sector porque era de ‘los artistas internacionales’, los cuales tenían muy buena comida, que los nacionales obvio no teníamos”, escribió Gonín la mañana del domingo.

Angie Valverde no se guardó nada en contra de su colega. (JOHN DURAN)

Al ver estos comentarios, la cantante Angie Valverde se le fue con todo al intérprete de “Playa, montaña y sol” y lo trató hasta de “divo”, en una publicación realizada la noche de este domingo.

“Buenas noches, aquí yo lista para caer mal como siempre”, inició.

Después dio sus argumentos y sin decir nombres, opinó fuerte sobre el tema:

1- Las presentaciones benéficas son eso. ¡Benéficas! (A menos que su objetivo sea figurar y no ayudar) si usted es muy diva (o) y quiere camerino, comida y guardaespaldas, PAGUÉLO.

2- Comida sí había yo la vi y la olí, era para el equipo de iba a estar trabajando 27 horas, no tiene sentido pedir comida o resentirse por no tenerla, si usted va a estar 5 minutos en pantalla.

3- LOS ARTISTAS NACIONALES, somos súper importantes para Teletón porque corresponde al 75% del contenido, pero… uno por más bien que le vaya acá, los INTERNACIONALES vienen desde otro país a regalar su trabajo, uno maneja 20 minutos o 1 hora máximo para llegar al lugar.

Angie aseguró que hay muchos artistas ticos que se creen la última chupada del mango y por eso es que la gente no los apoya como debería. Sin dar nombres, le volvió a tirar un filazo a Gonín.

“Por eso no se apoya al artista nacional, porque pegan una pieza y ya se creen Luis Miguel, dignos reyes de Francia, merecedores de todo. A mí me ha costado mucho mi carrera de artista, nunca he tenido un ‘padrino’ ni argollas y menos un hermano famoso del cual agarrarme para hacer feats (colaboraciones) y colocarme”, dijo.

“Y le agradezco a Dios que se me cerrara cada puerta, que me tocara pulsearla tanto, porque por eso soy ubicada, y sé que sin la gente uno no es nada y no tiene trabajo. La humildad es la cereza del pastel de cualquier artista, consolidado o emergente”, agregó.