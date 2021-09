Animadora alquiló aparta pero dueño no la deja recibir visitas, le quitó el agua y no sale por miedo

Raquel dice que no se puede mover ni de la cama. Cortesía. Raquel dice que no se puede mover ni de la cama. Cortesía.

Raquel Porras, expresentadora de televisión y animadora de eventos, asegura que está viviendo un calvario desde hace varios días.

Resulta que hace una semana se pasó a vivir al condominio Bambú Rivera, en Cinco Esquinas de Tibás, toda ilusionada por la piscina y las amenidades del lugar, pero asegura que ahora vive en una pesadilla.

Raquel cuenta que después de haber firmado un contrato, pagado el mes y el respectivo depósito de su apartamento de mil dólares cada uno, (en total, poco más de un 1.238.000 mil colones), su estancia no ha sido la esperada.

Esto porque, según ella, al segundo día de haber llegado, invitó a una amiga y a otro amigo a que conocieran el lugar, ellos llegaron a las 7 p. m. y pusieron música en un parlante pequeño y compartieron un rato.

No había pasado mucho tiempo cuando ya las personas del condominio se habían quejado por el ruido y la administración le pidió que apagara la música, ella optó por bajar el volumen un poco, nada más y por eso le quitaron el fluido eléctrico de su casa. Eso fue lo que derivó un montón de problemas para ella.

“No era ni un equipo de sonido ni un parlante grande, me llamaron la atención y yo dije que no había problema, pero que no lo iba a apagar, me bajaron el switch, pero como era un parlante eso siguió sonando. Llamaron a la Fuerza Pública y cuando llegaron los policías hasta dijeron que por qué los habían llamado para eso si era algo pequeño y que no tenían derecho de quitarme la energía”, comentó Raque.

“Al día siguiente llegó el señor que alquila el apartamento, que se llama Marvin, a decirme que me tenía que ir, yo le dije que no, que se apegara al contrato, para mi mala suerte, el viernes tuve un accidente en el que me fisuré la rodilla y entonces el dueño lo que ha hecho es que le prohibió a la administración de que yo tuviera visitas, no deja que entre nadie a revisarme ni a dejarme comida, es más, ni siquiera el Uber Eats deja que pase”, agregó.

La animadora afirma que para que uno de sus hijos pudiera entrar al lugar tuvo que pegarse una buena peleada con todo mundo, incluso, el jovencito tuvo que esperar varias horas para que le dieran acceso.

“Estoy viviendo un calvario, tengo tres días de estar en un encierro total porque él (el señor que alquila el aparta) no me deja respirar, me llamó para decirme que si salgo, no me va a dejar ingresar”, dijo.

Para ella poder salir de su apartamento, dice que tiene que caminar como 400 metros y usar dos elevadores, por lo que se le hace complicado hasta ir a la pulpería.

Ese fue el parlante de la discordia. Cortesía. Ese fue el parlante de la discordia. Cortesía.

Mientras nos contaba su situación, la mañana de este lunes, le cortaron el agua, lo que ella toma como una medida de presión más para que se vaya, pues apenas hace siete días se pasó al aparta.

“Me dijeron que me preparara porque también me iban a quitar la luz”, asegura.

Raque ya puso un recurso de Habeas Corpus, solicitando intervención policial porque siente que están violando todos sus derechos.

Nada qué decir

La Teja llamó al condominio para conocer su versión de los hechos y nos atendió el administrador de nombre Byron.

Él confirmó que Raquel alquila y que el dueño del apartamento le pidió que lo abandonara.

“El propietario y ella están llevando un proceso legal con el tema del desalojo de ella, no estoy autorizado a hablar los detalles de eso, ya el abogado nos dijo que si no hay orden del juez, no lo hagamos. A grandes rasgos, lo único que le puedo decir es que la señora Porras cometió una infracción ante el reglamento del condominio y el propietario decidió proceder”, aseguró Byron.

También le consultamos si lo del corte de agua era cierto y dijo que sí pueden hacerlo porque el acueducto es interno.

Intentamos hablar con el dueño del apartamento, pero al cierre de esta nota no respondió nuestras llamadas.

Mal hecho

La Teja le preguntó al abogado Jorge Torres y nos comentó que lo que están haciendo, tanto el dueño del apartamento como la administración, está mal hecho.

Según él, si en el condominio hay reglas para la visita se deben seguir, pero siempre y cuando vayan de acuerdo a la ley.

“A veces lo que se restringe es el acceso con vehículos, por ejemplo el Uber Eats podría entrar caminando si tiene permiso de la persona que pidió el servicio. Otra cosa que está mal es que el arrendante no puede retirar ni suprimir servicios, eso lo tiene que hacer la compañía que da el servicio, en este caso el AyA, si alguien más lo hace, es un delito, incluso se puede denunciar a la administración por hacerlo”, aseguró Torres.

Sobre el desahucio, comentó que el dueño del aparta tiene derecho de pedirlo, siempre y cuando cumpla con varios requisitos.

“Él tiene que notificarla y darle tres meses para que se vaya, si hay algún incumplimiento de contrato, él puede dar por resuelto el contrato, pero también tiene que dar el tiempo prudencial, sin retirar ninguno de los servicios”, añadió.

La devolución de la garantía o depósito depende de lo que conversaran previamente las dos partes.