Antes de iniciar el programa Nace una estrella, se armó el bochinche

Verónica Quirós recibió comentarios de su traje. (Lilly Arce/Lilly Arce)

Antes de que se encendieran las cámaras en Nace una estrella, ya el ambiente estaba caliente. Se armó tremendo bochinche entre algunas de las concursantes y los comentarios no se hicieron esperar en redes sociales.

LEA MÁS: La tercera fue la salida para Jéssica López en Nace una estrella

Rosmery reaccionó a lo que le consulto Verónica Quirós. (Lilly Arce/Lilly Arce)

En las redes oficiales del programa compartieron el momento en que se dio el enfrentamiento: Rosmery Navarro le confesó a Verónica Quirós que no le gustaba su vestuario. Ella llevaba un traje con blazer y una blusa roja.

LEA MÁS: Myriam Hernández tuvo este gran gesto con participantes de Nace una estrella

“Yo no estoy de acuerdo con lo que me dijo. Usted me dijo a mí que se me veía muy feo el outfit", respondió Quirós.

Por su parte, Rosmery Navarro expresó, delante de todos sus compañeros, que el silencio hablaba más que mil palabras.

LEA MÁS: A Alejandro Galarza y Verónica Quirós no les fue como esperaban en su dueto en Nace una estrella

Una de las primeras en reaccionar fue Karen Box, quien preguntó qué era lo que estaba pasando, si se trataba de una pelea o una crítica a los vestuarios.

“De hecho, le dije que la esperaba afuera para evitar problemas aquí”, concluyó Rosmery, quien se presentó con un vestido rosado.

Verónica Quirós reaccionó a lo que le dijo Rosmery.

Cabe señalar que el vestuario de los participantes está a cargo de Sandra Carvajal, quien semana a semana se encarga de su preparación para el programa.