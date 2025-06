Myriam Hernández tuvo este gran gesto con participantes de Nace una estrella

Myriam Hernández tuvo un gesto muy lindo con todos los participantes Lilly Arce. (Lilly Arce/Lilly Arce)

Esta semana, Myriam Hernández tuvo un gran gesto con todos los participantes de Nace una estrella.

La cantante chilena decidió acercarse más a los concursantes y tuvo una pequeña reunión en la que los motivó y les dio muchos consejos.

Aunque ella es parte del programa, al ser una cantante de tan alto perfil y fama internacional, todo lo maneja diferente a los demás jueces, empezando porque viaja los fines de semana y no está tan presente.

Ante esta situación, ella quiso darse un espacio para estar con ellos, motivarlos y compartir.

LEA MÁS: Cantante nacional volvió a Teletica para vivir sueño con Myriam Hernández en Nace una estrella

“Quería conocerlos, quería abrazarlos. Me llevo el aprendizaje de cada uno de ellos, me llevo sus miedos también, me llevo sus inseguridades, sus fortalezas. Así que me encanta haberles podido también responder algunas preguntas y, a lo mejor, mitigar algunos miedos”, mencionó en el programa sobre el encuentro.

Ellos se mostraron muy ilusionados y agradecidos con la oportunidad que, sin duda, es única.

LEA MÁS: Myriam Hernández hizo algo que no había hecho al final de Nace una estrella de este domingo