Antes de irse al Mundial, Morgan tendrá una parada por los cines

Por más que Morgan, el personaje de colochos y amante de la Selección Nacional, siempre anda vacilando y hasta rajando, esta vez sí va en serio.

El eterno aficionado de la Tricolor se convertirá en entrenador de fútbol para enseñarle todo lo que ha aprendido, en sus casi cinco mundiales, a un grupo de chiquitos que sueñan con ser futbolistas.

Esta es parte de la trama que tendrá la película Morgan y los Superbichillos, la cual se estrenará en los cines de Centroamérica el 7 de octubre.

La fama de Morgan lo ha llevado a varios mundiales y ahora al cine.

-Cuéntenos de esa sorpresiva película...

Estoy muy contento, porque es una película que se estrena simultáneamente en toda Centroamérica, en octubre. Desde Panamá hasta Guatemala va a estar Morgan y los Superbichillos, que es una cinta llena de humor sano, para toda la familia, de fútbol, de acción, de romance y también con un mensaje que habla de solidaridad, de igualdad y trabajo en equipo, que son valores importantes para la sociedad, entonces esperamos que cuando la gente vaya al cine, salga no solamente con una gran sonrisa, sino también con una semillita en el pensamiento para hacer de este mundo, uno mejor.

-¿De qué trata?

Morgan será el entrenador de un equipo mixto de chiquillos, no es muy bueno, pero esperemos que con esfuerzo, dedicación y amor, por lo menos no les vaya tan mal.

-¿De dónde sale esa idea de que Morgan tenga su propia película?

Es una idea de René Picado (hijo) y el director Miguel Gómez, de Atómica producciones, ellos se unieron y pensaron de que Morgan podría ser una buena punta de lanza, me vieron el pichel y pensaron que era el bichillo que necesitaban para que las güilas llenen el cine, me invitaron a este proyecto y acepté encantado, porque hacer una película es un sueño hecho realidad y más siendo protagonista.

Exjugador de Saprissa saldrá en película “Morgan y los bichillos”

Estos son Morgan y los Superbichillos. Cortesía.

-¿Y para Mauricio qué significa?

Mucho, porque es un personaje que me ha llevado a ya casi cinco mundiales, que me ha permitido estar cerca de Messi, de Cristiano Ronaldo, con los muchachos de la Selección, entonces me llena mucho y también estoy muy agradecido, porque es una producción tica y esperamos que la gente la reciba con los brazos abiertos, hay muchos actores nuevos, niños que son el talento del futuro y del presente, entonces creo que la película tiene muchos elementos que pueden ayudar a que se disfrute bastante.

-Mauricio sí había hecho cine, pero Morgan no...

Sí, estuvo en un película llamada After words, que era de Hollywood, en donde actúa la ganadora del Óscar, Marcia Gay Harden, y Óscar Jaenada, que los ticos lo conocen como Luisito Rey (hizo el papel del papá del cantante Luis Miguel en la serie de Netflix). La película se hizo en el 2015 y también estuve en El lugar más feliz del mundo, que era una cinta nacional en donde salían Carlos Álvarez, Porcionzón, Magdiel Ramírez, Ricardo Jiménez, María Torres y Marcia Saborío, que, por cierto, también actúa en esta nueva producción de Morgan.

-¿Quiénes más están?

Ella, Arabella Salaverry, Erick Córdoba, Javier Montenegro, Irene Rossi y otros futbolistas un poco conocidos, como Celso Borges, Bryan Ruiz, Mambo Núñez, David Diach y Allan Alemán, viera usted el papel de él.

-¿Los niños de dónde son?

Se hizo un casting a nivel nacional, porque era muy importante que supieran actuar y jugar, entonces son de diferentes escuelas de fútbol, son buenos. Yo los vacilo, porque creo que esta película va a ser como un documento histórico en donde la gente va a decir: ‘mirá, a ese chiquillo de la Selección salió en aquella película hace 10 o 15 años’.

-¿También hay niñas?

Sí, la idea es que tanto hombres como mujeres puedan disfrutar del fútbol sanamente y del humor familiar.

-Estrena en octubre película y casi que después de eso se monta en el avión para Catar...

Sí, vamos a estar allá mes y medio y espero que sea algo histórico para Costa Rica, me gusta que estemos en ese grupo, porque cuando estuvimos en Brasil, fue igual, a la Selección, cuando le exigen, es cuando se pone más bonito todo, además, la cobertura va a estar muy buena, con todo el equipo que manda Teletica. Va a ser la transmisión más grande hecha por un canal costarricense fuera del país.

Esas Converse rojas han ido a más mundiales que muchos de nosotros.

-¿Cuántos mundiales lleva?

Alemania, Sudáfrica, Brasil, Rusia y ahora Catar.

-¿Desde cuándo tiene esas tenis rojas, parecidas a las del técnico Luis Fernando Suárez?

Están desde el Mundial de Brasil y por eso todavía las ando, son las de la suerte, es más, las que usa don Luis Fernando Suárez son mías también, yo se las presto.

-¿Cada cuánto las usa?

Solo para eventos internacionales, como Copa Oro, partidos eliminatorios y mundiales.