Anthony Ramírez por fin rompió el silencio y nos aclaró si dejó a Janeth García por Keyla Sánchez

De Anthony Ramírez es mucho lo que se ha hablado en los últimos meses, pero muy poco lo que se sabe de él.

Se dio a conocer por ser el novio de la periodista Janeth García y después por andar con la presentadora Keyla Sánchez.

Se dice que es un empresario muy solvente, a sus apenas 32 años, por eso quisimos conocer más de él para que nos contara qué pasó con sus dos sonadas relaciones amorosas.

- Para empezar, ¿quién es Anthony Ramírez porque es muy poco lo que se sabe de usted?

Anthony Ramírez es una persona determinada, fuerte, segura, soñadora, emprendedora, de buenos principios y con un gran corazón. Lo que me propongo generalmente lo logro con mucho esfuerzo y sacrificio y dejando siempre todo en manos de Dios. Siempre lucho por lo que quiero.

- ¿Dónde creció y cómo es que empezó a ser empresario?

Crecí en San José, Desamparados. Cursé la primaria en la escuela de Calle Fallas, Desamparados, y en secundaria descubrí que tenía talento en los negocios y me gustaba generar, tanto así, que inicié a trabajar desde temprana edad como agente de ventas en una empresa textil llamada Uniformes Monarca, por ende trabajaba de día y estudiaba de noche.

Gracias a esa oportunidad logré desempeñarme y poner en práctica mis habilidades, mismas que me llevaron a merecer un ascenso dentro de la misma empresa en el departamento de Compras Directas, licitando para varios sectores, tanto públicos como privados. Al ver que me iba muy bien en lo que hacía, con el afán de superarme en la vida, tomé la decisión de dedicarme a lo propio.

- ¿Y a qué es lo que se dedica?

En el transcurso de ese negocio conocí diferentes personas y la vida me fue abriendo nuevas puertas, llevándome a otros rumbos y presentándome oportunidades de inversión, asumí el riesgo de volverme empresario y abrí una tienda de ropa y calzado al detalle, misma que con los años se volvió distribuidora al por mayor. Se vino la pandemia e hizo que el negocio cayera en crisis y con el mismo proveedor que traía todo lo de la distribuidora hablé para importar unas máquinas de desinfección de productos ante la pandemia covid-19.

Además, adquirí una barbería que se encuentra funcionando actualmente y que con mucho esfuerzo y sacrificio he logrado sacar adelante. Haciéndole varias remodelaciones y algunas mejoras, tales cómo la apertura de un spa, y ahora nos llamamos Spa&barberia Calle26 (barrio Escalante).

- Es por eso que se dice que es un empresario con buen billete...

Eso es relativo, considero que tener un nivel financiero y bienes adquiridos con ayuda de entidades financieras y créditos bancarios para cubrir mis obligaciones y necesidades no es precisamente “buen billete” como se dice. Sin embargo, puedo tomar en cuenta otro tipo de factores que influyen mucho para ser una persona solvente, tales como, los valores y costumbres inculcados en la familia, donde me han enseñado a ganarme todo con el sudor de la frente, a ser ahorrativo y a definir mis prioridades.

Aunado a lo anterior, y que me parece muy importante a la hora de tener una sana situación financiera, es no tener vicios, por ejemplo, yo en vez de irme de fiesta o tomar licor y malgastar el dinero en ese tipo de entretenimientos, prefiero hacer deporte, viajar, vestir bien, comer bien y así sucesivamente, ser así me ha funcionado y me ha dado excelentes resultados.

- ¿Cómo llegó a mezclarse con gente de la farándula tica?

Cuando inicié el negocio de máquinas de desinfección requería de publicidad para el mismo, ya que eran productos innovadores para el país, porque eran enfocados para la pandemia y las personas desconocían el tema, por lo tanto, me di a la tarea de buscar contactos de influencers, medios de comunicación y personas que generaban contenido para dar a conocer mi negocio. Debido a las reuniones de trabajo que tuve con diferentes personas, fue donde empecé a conocer gente del gremio.

- ¿Qué pasó en la relación con la periodista Janeth García?, fueron muchos meses juntos, perdieron un bebé y a los meses se supo habían terminado.

Bueno, por un tema de respeto y caballerosidad, no puedo dar detalles íntimos de la relación que tuve con ella, pero sí les puedo decir que fue una bonita relación, no solo con ella sino también con su familia. Janeth es una excelente mujer y finalizamos de una manera muy respetuosa y sana.

- ¿Cuándo terminó con ella ya conocía a Keyla Sánchez?

Estando con ella solo en dos actividades fuimos invitados en común, donde estuvo presente Keyla, de ahí nunca compartimos con ella durante toda la relación.

- Se rumoró que cuando usted empezó a salir con Keyla Sánchez aún era pareja de Janeth García, ¿qué hay de cierto en eso?

Acá sí debo de aclarar varias cosas, entre esas que yo terminé mi relación con Janeth un 29 de junio del 2022 y la relación con Keyla inició el 1 de enero del 2023. A mí Keyla me la presentaron tiempo después de haber terminado la relación con Janeth, un amigo en común que tenemos que se llama Mario Vargas, él es un estilista reconocido. Hablo con nombres y apellidos porque el que nada debe nada teme, por eso debo de aclarar que Keyla jamás se metió en mi relación con Janeth para ese entonces yo ni le hablaba.

- ¿Cuándo empezó a andar con Keyla analizó todo lo que le iba a tocar enfrentar por andar con la más famosa del país?

Claro, todo eso lo analicé y sabía que iba a pasar, pero como le repito, el que nada debe nada teme. Para ese momento yo estaba soltero y al presentarse la ocasión todo se empezó a dar de manera natural como con cualquier otra persona.

Al final lo que digan o especulen al respecto, mientras uno tenga la conciencia tranquila y sepa que las cosas las hizo sin ninguna mala intención debemos sentirnos en paz con nosotros mismos.

- Lo tildan de querer fama por andar solo con presentadoras, ¿qué opina de eso?

Antes de Janeth y Keyla tuve una relación con una farmacéutica que no es del medio, pero es inevitable si uno empieza andar con una persona no relacionarse en los círculos sociales que la rodean.

Con Janeth y Keyla hice muchos amigos y conocidos del medio, creo que a eso se debe que yo haya tenido una relación con dos personas de la farándula y no como se dice que ando buscando fama, porque no, en realidad gracias a Dios tengo mis negocios y no vivo de la fama.

