Antivacunas increpan a periodista de Multimedios (Video)

Un video que circula en redes sociales muestra el momento en que varias personas, al parecer de un grupo antivacunas, increpan frente a Casa Presidencial a la periodista de Multimedios, Fernanda Meza.

La grabación se hizo el viernes anterior, en el perfil de Facebook “Televisión y radio RN” y ahí aparece Marco Albertazzi, conocido por estar en contra de la vacunación y dudar de la pandemia con su famosa frase, “¿cuál pandemia?”.

La agrupación tenía una especie de conferencia en la calle con una mesa y sonido.

En el video se ve donde Fernanda está hablando para el noticiero Telediario y en eso se acerca Albertazzi a reclamarle, diciéndole que en el medio editan los videos para que la información no salga tal y como ellos la dicen.

“Por favor, haga la aclaración de que no somos un movimiento antivacunas y ojalá que estén en vivo y que no estén poniendo a la gente a decir cosas que no tienen que decir, con edición de video, como ya lo han hecho. El problema es que ustedes han mentido”, le dijo Albertazzi de manera altanera. Él tenía su propio micrófono.

Fernanda se quedó callada y devolvió el pase al estudio de Multimedios, para evitar que le intervengan la transmisión.

Después de eso, Fernanda acató a irse del lugar a resguardarse detrás de unas vallas donde estaba la escolta de Fuerza Pública y fue seguida por varias personas. Una de ellas, quien parece ser periodista, le hace un reclamo bastante fuerte.

Fernanda Meza tuvo que salir corriendo del lugar. Captura de pantalla.

“Por periodistas como ustedes es que nuestro medio ha sido prostituído y que denigran nuestra profesión, da vergüenza ese periodismo que ustedes hacen”, le dijo del sujeto, llamado Marvin Rojas y quien es el encargado del medio que hizo la transmisión en vivo.

Nada que decir

Intentamos conocer más detalles de lo que pasó con la periodista, sin embargo, nos dijo que estaba desayunando y que luego nos devolvería la llamada, aunque eso no pasó.

También le escribimos por WhatsApp para saber si nos respondería, pero no contestó nuestros mensajes. De momento Multimedios ni ningún represente se ha referido al tema.