Antuan Fallas está listo para darlo todo este domingo 29 de noviembre en la semifinal de Mira quién baila, donde podría cumplir uno de los deseos que tenía desde hace varias galas.

Aunque el participante ya tiene asegurado su puesto en la gran final del programa de Teletica, junto con su pareja de baile, Alhana Morales, prepara una presentación que muchas de sus seguidoras llevaban esperando.

En los videos de sus ensayos se le ha visto practicando pasos de dancehall, acompañados de piezas musicales muy conocidas.

Todo apunta a que la pareja presentará una coreografía de estilo libre con una importante influencia de los ritmos urbanos, en los que Fallas se siente muy cómodo.

Antuan Fallas y Alhana Morales preparan una coreografía con mucho sabor urbano para la semifinal de Mira quién baila. (Lilly Arce/Lilly Arce)

Antuan Fallas tenía ganas de volver a bailar ritmos urbanos

En anteriores ocasiones, el participante había manifestado su gusto por el reguetón y las ganas que tenía de volver a bailar ese género dentro de Mira quién baila.

Precisamente, ese fue el ritmo que le correspondió interpretar durante la primera gala de la competencia, cuando apenas comenzaba su aventura en la pista.

Ahora, con varias semanas de entrenamiento y mucha más experiencia, tendrá la oportunidad de mostrar nuevamente sus habilidades para el baile urbano.

Este es, además, uno de los estilos que sus seguidoras más han querido ver interpretar durante la competencia.

¿Cuándo será la final de Mira quién baila?

La tercera temporada del programa de baile de Teletica llegará a su fin el próximo domingo 6 de diciembre.

Por el momento, Antuan Fallas, Tapón y JP Olivato tienen asegurado su lugar en la última gala.

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El cuarto puesto se lo disputan Papi Pazz y Karla Quesada, quienes dependen del apoyo del público para continuar en la competencia.

Mientras se define quién completará el grupo de finalistas, Fallas y Morales aprovecharán la semifinal para mostrar una faceta que muchos de sus seguidores estaban deseando volver a ver.