Un movimiento al final de la coreografía llamó la atención de los narradores. (redes/Instagram)

La gala 10 de Mira quién baila dejó un momento que no pasó desapercibido entre quienes seguían la presentación de Antuan Fallas y Alhana Morales.

La pareja bailó al ritmo de una canción de Romeo Santos en una coreografía cargada de sensualidad. Sin embargo, fue un movimiento al cierre de la presentación el que llamó la atención: Antuan pasó la mano desde la parte superior del pecho de la bailarina hasta una zona cercana a su pierna.

LEA MÁS: Tapón terminó llorando en Mira Quién Baila por un motivo muy fuerte

Mientras ambos realizaban la coreografía, los narradores Celeste Rodríguez y Keiz reaccionaron al movimiento y comentaron que había “mano” y un “desliz”. Incluso bromearon con que para esos pasos había que pedir el VAR.

LEA MÁS: Tapón terminó llorando en Mira Quién Baila por un motivo muy fuerte

Usuarios también reaccionaron al baile

El momento también generó comentarios entre quienes vieron el video y compartieron sus opiniones en redes sociales.

Usuarios compartieron sus opiniones sobre el momento que protagonizaron los bailarines. (Captura /captura)

El baile de la pareja generó comentarios entre los seguidores del programa.

Algunos usuarios hicieron referencia al contacto entre los bailarines y cuestionaron el movimiento. Entre los mensajes que dejaron, se leen: “Yo creo que él tiene novia, pobrecita”, “Mano en el área” y “Él tiene que respetar”.

La presentación se convirtió así en uno de los momentos comentados de la gala, tanto por la reacción de los narradores como por las opiniones que provocó entre los seguidores del programa.