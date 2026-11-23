El cantante Tapón protagonizó uno de los momentos más emotivos de la décima gala de Mira Quién Baila, cuando terminó con lágrimas después de una presentación junto con su pareja de baile, Lucía Jiménez.

En su segunda participación de la noche, ambos llevaron a la pista una coreografía con un fuerte mensaje contra la violencia intrafamiliar, una problemática que el artista aseguró conocer de cerca.

La interpretación fue tan intensa que el intérprete no pudo ocultar sus emociones al terminar el baile.

Tapón explicó por qué terminó llorando

Tapón terminó con lágrimas en los ojos después de una emotiva presentación junto a Lucía en Mira Quién Baila (Teletica Formatos /Teletica Formatos)

Después de su presentación, el cantante contó que es una persona muy sensible cuando se trata del arte, especialmente porque le gusta aprovechar cada oportunidad para transmitir un mensaje.

En esta ocasión, la coreografía tenía un significado particularmente importante para él.

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“Esto que acabamos de hacer, más que un baile, más que una danza, lamentablemente es una realidad”, expresó.

El artista explicó que el tema lo conmovió todavía más porque ha visto de cerca situaciones de violencia intrafamiliar.

Sus lágrimas reflejaron lo mucho que le impactó representar una realidad que afecta a tantas personas.

“Romper el silencio te puede salvar la vida”

Tapón aprovechó el momento para dirigirse a quienes podrían estar atravesando una situación de violencia en sus hogares.

“Lamentablemente, en este momento puede haber personas, debe haber personas que están sufriendo la violencia”, manifestó.

Luego hizo un llamado a quienes se identificaron con la historia presentada en la pista.

“Nada más les digo que si vieron esto, sintieron algo en su corazoncito, no lo normalicemos y no lo callemos”, pidió.

Finalmente, el cantante cerró su intervención con una frase contundente:

“Romper el silencio te puede salvar la vida”.

La presentación de Tapón y Lucía dejó claro que su participación en Mira Quién Baila no se limita a demostrar sus habilidades sobre la pista, sino que también busca utilizar el baile para hablar de situaciones que afectan a la sociedad.