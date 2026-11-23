Toni Costa compartió una fotografía junto a Cristian Bolaños. (Instagram/Instagram)

Toni Costa volvió a llamar la atención en redes sociales, pero esta vez no fue por sus comentarios como juez de Mira quién baila, sino por una fotografía que compartió junto a Christian Bolaños.

En la imagen, el español aparece al lado del exjugador del Deportivo Saprissa. Ambos lucen un estilo bastante parecido: cabello colocho, lentes y ropa elegante, un detalle que llevó a Costa a bromear sobre sus similitudes.

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“Encuentra las siete diferencias. Aquí con la leyenda del Saprissa Bolaños en la gala de hoy de Mira quién baila. ¿Les gustó el look de hoy?”, escribió el bailarín en la publicación.

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Seguidores reaccionaron con ocurrencias

La comparación no pasó inadvertida y varios usuarios dejaron comentarios llenos de humor. Algunos encontraron similitudes entre los dos, mientras que otros aseguraron que las diferencias eran evidentes.

Los seguidores reaccionaron con ocurrencias a la fotografía del español. (Captu/captura)

“Mi abuela tenía unas gallinas chiricanas que se peinaban igual”, “Más de 7 encontré, ni a los talones le llega a Bolañitos, jaja”, “Separados al nacer”, “Uno tiene canas y el otro no” y “Nada de nada, no se parecen, no inventen”.

¿Qué hacía Christian Bolaños en Mira quién baila?

El exfutbolista ha estado presente en varias galas del programa debido a la participación de su esposa, Jazmín Salas, quien formó parte de la competencia de baile hasta que fue eliminada el 15 de noviembre.

Su presencia en el espacio televisivo permitió que coincidiera con Toni Costa, quien se desempeña como uno de los jueces de esta temporada.