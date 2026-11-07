No solo en Mira quién baila de Teletica: este es el otro trabajo de Toni Costa en Costa Rica

Además de juez, coreógrafo y uno de los técnicos de Mira quién baila de Teletica, Toni Costa tiene otro trabajo en nuestro país del que presumió en las últimas horas.

El bailarín español arribó a Costa Rica en 2024 para la primera temporada del reality de baile, en el que ha participado en las tres ediciones.

Toni Costa es uno de los jueces más estrictos de Mira quién baila. Fotografía: Lilly Arce. (Lilly Arce/Lilly Arce)

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Sin embargo, su debut televisivo en Costa Rica y su trayectoria en el mundo del espectáculo le abrieron otras puertas al galán valenciano.

El otro trabajo más allá del baile

Toni contó que por segundo año está trabajando en Costa Rica como animador de una empresa que organiza fiestas y que en esta época del año está llena de trabajo por las graduaciones escolares.

El ex de Mimi Ortiz se mostró en una de esas actividades en las que trabajó como maestro de ceremonias y presumió esa faceta, a la que le saca punta en la temporada que vive en Costa Rica por el programa de canal 7.

Toni Costa aprovecha también su temporada de trabajo en Costa Rica para desempeñarse como maestro de ceremonias de fiestas de graduación. (Instagram/Instagram)

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Así explica Toni Costa lo que hace

“Noche de graduación. Aquí en Costa Rica hacen estos eventos familiares que son las graduaciones escolares donde se reúnen estudiantes, profesores y familias, una noche de recuerdos y de celebración.

“Como maestro de ceremonias por segundo año consecutivo, estoy muy agradecido con Héctor y todo su equipo”, dijo Costa.

El galán compartió cuatro fotografías en las que se dejó ver en una faceta distinta a la del mundo del baile, su gran pasión.

Toni Costa lleva dos años trabajando como maestro de ceremonias en fiestas de graduación de Costa Rica. (Instagram/Instagram)

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