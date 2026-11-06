Mimi Ortiz respondió si tiene novio y ofreció contar el chisme con una condición

El bailarín español Toni Costa y la presentadora tica Mimi Ortiz ya terminaron su sonada relación. (redes)

La presentadora de Sábado feliz, Mimi Ortiz, volvió a despertar la curiosidad sobre su vida sentimental luego de que este viernes decidió responder algunas preguntas de sus seguidores en redes sociales, aunque lo hizo escondida detrás de un filtro de gatito.

Como era de esperarse, varias de las consultas estuvieron relacionadas con su situación amorosa y con la posibilidad de que ya tenga un nuevo novio, ya que trascendió que habría presentado a un supuesto nuevo galán durante la reciente celebración de su cumpleaños.

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Cuando le preguntaron directamente qué podía contar sobre el tema, Mimi reaccionó entre risas y soltó una frase que llamó la atención.

“¿Qué les puedo contar de esto? Diay, chiquillos, hay gente muy creativa. De igual manera yo no vuelvo a sacar un novio aquí, imagínese, no, no...”, respondió.

Pero esa no fue la única consulta sobre su vida amorosa. Otra seguidora quiso saber más detalles y la presentadora le contestó con mucho humor.

“Usted sí que es golosa, ya la vi. Diay, no sé, amiga, mínimamente invítame a un cafecito y te cuento todo el chisme que está buenísimo”, dijo.

Mimi Ortiz respondió si ya tiene novio y cuánto tiempo hay que esperar para una nueva relación

¿Cuánto tiempo para una relación?

Aunque no confirmó ni desmintió que esté estrenando romance, Mimi sí aprovechó el espacio para hablar de las rupturas y de cuánto tiempo considera prudente esperar antes de comenzar una nueva relación. Esto ocurrió luego de que le preguntaran cuánto tiempo sería prudente para iniciar una nueva relación.

La bailarina aseguró que no cree que exista un plazo establecido, pues cada persona vive el duelo amoroso de manera diferente.

“Yo no creo en el tiempo, porque hay gente que pasan años y no logran empezar una relación nueva y hay gente que pasan semanas y ya empiezan una relación nueva. Yo siento que no es un asunto como del tiempo como tal, sino cuando ya usted se encuentre completamente sana, restructurada y con un corazón listo y dispuesto para volverse a enamorar,” explicó.

Incluso bromeó con que hay personas que hacen el duelo mientras todavía están en una relación y cuando finalmente terminan, sienten que se liberan.

Para ella, lo importante es sanar, reconstruirse emocionalmente y volver a sentirse disponible para entregarse a otra persona, sin quedarse estancada durante años.

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¿Cómo hace para verse feliz?

Mimi también respondió cómo hace para mostrarse tan feliz en redes sociales después de una ruptura. Sobre ese tema, aclaró que no siempre comparte sus momentos difíciles con sus seguidores.

Mimi Ortiz respondió si ya tiene novio y cuánto tiempo hay que esperar para una nueva relación

Contó que cuando está triste prefiere alejarse un poco de las redes sociales, tomarse su espacio y llorar si lo necesita, en lugar de mostrar públicamente lo que está viviendo.

“Yo me siento muy bien, o sea, no sé, siento que ya la edad y los golpes me hacen como asimilar las cosas un poquito más rápido, así como de seguir adelante, amigas, es que la vida es tan preciosa que a veces le damos importancia a cosas que ya pasaron. La vida es hermosa”, expresó.

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Así, aunque Mimi sigue sin dar detalles concretos sobre si existe alguien nuevo en su vida, sus respuestas dejaron claro que, por ahora, prefiere tomarse con humor las preguntas sobre su corazón y mantener algunos detalles de su vida privada lejos de las redes.