Mimi Ortiz publicó esto minutos después de que se confirmara la ruptura de Toni Costa

Mimi Ortiz compartió imágenes de su viaje a Colombia para asistir a un concierto de Ryan Castro. (Mimi Ortiz/Instagram)

Mimi Ortiz llamó la atención en redes sociales con una publicación que compartió minutos después de que se diera a conocer la ruptura entre ella y Toni Costa.

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La costarricense publicó una fotografía de su viaje a Colombia, donde disfrutó de un concierto del cantante Ryan Castro. Aunque no hizo referencia directa a su situación sentimental, sí dejó un mensaje sobre lo bien que la pasó durante la actividad.

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“Dije que sí al plan y terminé cantando hasta las canciones que no me sabía. Hoy no tengo voz, pero tengo una anécdota. Quedan 60 días del 2026, así que a vivirlos al máximo y con intensidad”, escribió.

La publicación tomó relevancia luego de que se conociera que la historia de amor entre Mimi y el bailarín español Toni Costa habría llegado a su final.

Toni Costa confirmó que terminó con Mimi Ortiz

La noticia fue dada a conocer por la periodista argentina Mandy Fridmann durante su participación en el programa ¡Tal Cual! Sin filtro, de LUBOX TV, que conduce Quique Usales.

Según informó People en Español, Fridmann aseguró que la separación estaba confirmada y que fue el propio Toni quien le comunicó que la relación había terminado.

Toni Costa habría confirmado el fin de su relación con Mimi Ortiz a Mandy Fridmann. (Mimi Ortiz /Mimi Ortiz)

“Se terminó, confirmado”, expresó la periodista, quien agregó: “Me lo confirmó el propio Toni”.

Pero eso no fue todo. Fridmann también comentó que Mimi ya tendría una nueva pareja, luego de celebrar su cumpleaños número 35.

La periodista publicó un mensaje sobre la experiencia que vivió durante el concierto. (Instagram/Instagram)

“Festejó su cumpleaños, no me acuerdo, y presentó a su nueva pareja”, compartió.

Toni Costa había hablado de un año de pérdidas

Hace unas semanas, el bailarín español, conocido también por su relación anterior con la presentadora Adamari López, compartió en sus redes sociales una reflexión en la que reconoció que el 2026 había sido un año de pérdidas para él.

En aquel momento no profundizó en los detalles ni explicó a qué situaciones se refería.