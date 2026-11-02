Antuan Fallas alborotó las redes con su traje de Spider-Man y hasta ofreció disculpas a señoras y niños

Antuan Fallas y Alhana Morales en su participación en la sétima gala de la tercera temporada de Mira quién baila. (redes/Instagram)

Aunque no se llevó el premio ¡Wow! de la sétima gala de Mira quién baila, Antuan Fallas sí consiguió convertirse en uno de los participantes más comentados de la noche.

El desamparadeño apareció en la pista convertido en Spider-Man y su presentación no pasó inadvertida. Esta vez no fueron solamente sus pasos de baile los que llamaron la atención, sino también el ajustado traje que lució, el cual dejó ver muy bien sus atributos físicos.

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Su coreografía tuvo varios momentos que encendieron los comentarios de los seguidores del bailarín, especialmente cuando le tocó sacar sus mejores movimientos al ritmo del reguetón. A eso se sumaron los pasos de jazz que también formaron parte de la presentación.

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En redes sociales, los usuarios no tardaron en reaccionar y algunos hasta le pidieron que se animara a bailar canciones de Chayanne, pues ya hay quienes lo llaman el Chayanne tico.

“Ya que Antuán baila bien y ahora le llaman Chayanne tico, quiero verlo bailar una de él. Mmm... Provocarme o Torero”, escribió una persona.

El premio ¡Wow! fue esta vez para Tapón y Lucía Jiménez aunque para muchas señora el ¡Wow! fue el traje de Antuan. (redes/Instagram)

Otros comentarios fueron mucho más vacilones: “El meneíto, se llama el baile”; “Se le olvidó quitarle el botón de repuesto que traen algunos trajes” y “¿De qué color era la ropa de la muchacha?”, fueron algunas de las ocurrencias que le dejaron.

Pero el traje y sus movimientos no fueron lo único que dio de qué hablar. El juez español Toni Costa también le hizo una observación al bailarín, la cual provocó reacciones.

“Tengo que decirte que en la transición de movimiento me gusta mucho cómo lo estás llevando, técnicamente estás muy bien. Creo que siempre has mantenido como esa calidad técnica, pero evidentemente soy muy exigente contigo porque sé que puedes dar más. Eres de los más completos y me gustaría que fuera con más definición cada cosa que hagas, con más precisión. Eso como que te va a llevar a un nivel más alto”, le comentó.

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La presentación de Antuan Fallas estuvo espectacular. (redes/Instagram)

Costa también destacó un momento particular de la coreografía: “Nunca había visto a nadie hacer la bandera (pase de baile), quitarse el sudor y continuar. Esa parte estuvo muy bien. Aquí todos se alborotaron cuando casi embarazas el piso. Ten cuidado, ten cuidado”, agregó entre risas.

“Ay Toni, creo que son celos de como baila Antuan, para mí bailaron muy bien e hicieron una buena coreografía, muy limpia. ¡Felicidades!“, decía uno de los comentarios al respecto.

Ofreció disculpas

Este lunes, Antuan también se refirió a la presentación mediante una historia en su cuenta de Instagram. El bailarín confesó primero que estaba triste porque ya le tocaba despedirse del personaje.

“Estoy triste porque ya nos toca despedirnos de Spider-Man. Spider-Man reguetonero lo dio todo y espero que les haya gustado. Muchas gracias por todo el apoyo, los quiero con todo mi corazón. Ustedes no saben lo feliz que me hacen y así que yo lo único que intento es hacerlos felices, que ustedes se distraigan un rato y que pasen un buen rato”, expresó.

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Sin embargo, lo más vacilón llegó al final de su mensaje, cuando decidió disculparse con parte del público que vio su presentación.

“Las disculpas del caso a todas las señoras y todos los niños que vieron ese Spider-Man tan raro ayer”, dijo el participante.

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Alhana Morales y Antuan Fallas siguen sorprendiendo cada vez más en cada gala. (redes/Instagram)

Al final, el premio a la pareja ¡Wow! de la noche se lo llevaron Tapón y Lucía Jiménez, por su presentación inspirada en Mario Bros. Antuan no se quedó con ese reconocimiento, pero vaya que consiguió que su Spider-Man reguetonero diera de qué hablar.

Hasta su amigo, Julián Valverde, aplaudió su presentación y su transformación en su personaje favorito.