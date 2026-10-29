Flor Urbina reapareció para hablar de Antuan Fallas y esta fue la calificación que le dio

Flor Urbina era jueza en el programa Dancing With the Stars. (Jeffrey_Zamora_R)

La reconocida bailarina y actriz Flor Urbina reapareció para opinar sobre la sexta gala de Mira quién baila (MQB) y puso su mirada en Antuan Fallas, quien más ha dado de qué hablar en esta temporada.

Urbina, quien durante varias temporadas fue jueza de Dancing with the Stars y se ganó fama de ser una de las más estrictas, evaluó el swing que Antuán presentó junto con Alhana Morales y reveló cuánto les habría puesto.

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La bailarina, quien actualmente vive en Estados Unidos, explicó que muchas personas le han preguntado por el desempeño de Fallas, al punto de que ella decidió detenerse a analizar su presentación.

Ella confesó que no sabía quién era el joven desamparadeño hasta que sus seguidores comenzaron a mencionárselo y que al verlo bailar entendió la conexión que ha generado con el público.

“En ese swing encontré carisma, autenticidad y un disfrute que llegaba a la pantalla. Conectaba con su pareja y con los integrantes del grupo: los miraba, interactuaba y compartía con ellos lo que estaba sucediendo”, detalló.

Antuan Fallas y Alhana Morales en la sexta gala de Mira quién baila. (Teletica Formato/Cortesía)

También reconoció el trabajo técnico, la coordinación y la precisión musical de la presentación. Además, elogió a la coreógrafa por saber aprovechar las fortalezas del bailarín sin exponerlo a riesgos innecesarios.

Lo curioso es que la exjueza no le dio una calificación perfecta, aunque sí mencionó que para ella fueron la pareja que mejor bailó esa noche.

“Mi nota para esta presentación sería un 8 sobre 10. Para mí, fueron la mejor pareja de la noche y habrían recibido mi único ocho. Las demás presentaciones habrían quedado entre cinco y siete”, señaló.

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Antuan Fallas y Alhana Morales llevan tres premios Wow en esta temporada. (Teletica Formato/Cortesía)

También se refirió a la dinámica de calificación de este formato, en el que no se muestran notas numéricas como las que ella acostumbra utilizar en el otro programa, pues a su criterio, poner números obligaría al jurado a hacer más explícitas las diferencias entre las parejas y abriría un mayor debate sobre sus decisiones.