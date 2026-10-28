Mario Bros, Spider-Man y El juego del calamar llegarán a la pista de Mira quién baila

La gala de este próximo domingo en Mira quién baila será basada en películas y dibujos animados. (Teletica/Cortesía)

La pista de Mira quién baila (MQB) se llenará de personajes conocidos, música y mucha acción este domingo, cuando las seis parejas que siguen en competencia se inspirarán en famosas películas y series para sorprender al público y al jurado.

La tercera temporada del programa de Teletica llegará a su sétima gala con propuestas que llevarán a los televidentes desde el mundo de los videojuegos hasta historias cargadas de suspenso, aventura y romance.

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En el caso de Lucía Jiménez y Christian Gómez, “Tapón”, harán un baile libre inspirado en el popular universo de Mario Bros.

Por su parte, Yessenia Reyes y JP Olivato se pondrán en modo agente secreto con una coreografía inspirada en James Bond, mientras que César Abarca y Jazmín Salas llevarán a la pista el suspenso de El juego del calamar.

La acción también tendrá su espacio con Antuán Fallas y Alhana Morales, quienes se inspirarán en Spider-Man para su presentación. La pareja buscará conquistar a los jueces con una propuesta basada en el famoso superhéroe.

Quienes apuesten por la magia y la nostalgia serán Karla Quesada y Javier Acuña con un número inspirado en Aladino. Su mezcla musical incluirá dos canciones muy conocidas de Disney como “Un mundo ideal” y “Un amigo fiel”.

Mauricio Artavia, conocido como Papi Pazz, y Ariana Herrera representarán a la popular serie española La casa de papel en una coreografía que llevará a la pista el sello de esta historia.

Las seis parejas tendrán el reto de convertir estos universos de la pantalla en espectáculos de baile, en una nueva noche en la que cada presentación contará para ganarse el apoyo del público y la aprobación del jurado.

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En esta sétima gala también estará como invitada la cantante María José Castillo, quien junto al bailarín Yenier Jiménez bailará el tema de Alicia en el país de las maravillas.

En el programa pasado no hubo sentenciados, pero esta vez sí habrá nominación.