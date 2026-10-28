Participantes y staff de Mira quién baila se enfermaron: esto fue lo que les pasó

Varios participantes y miembros del equipo de Mira quién baila se sintieron mal. (rede/Instagram)

Varios participantes y miembros del equipo de producción de Mira quién baila pasaron un mal rato luego de sufrir una indigestión y lo que popularmente se conoce como una “pega”. Así lo confirmó Sandra Carvajal, vestuarista del canal, quien conversó con La Teja sobre lo ocurrido.

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La situación se dio a conocer luego de que la bailarina Lucía Jiménez compartiera una fotografía en la que aparecen Carvajal y Antuan Fallas mientras les sobaban los brazos, una práctica que algunas personas utilizan para aliviar este malestar.

“A mis compañeritos también, a unos les dolió más que a otros”, escribió Lucía, quien recibió este tipo de masaje por primera vez para intentar aliviar la molestia.

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Carvajal explicó que varias personas del equipo se vieron afectadas tras comer en exceso.

Sandra Carvajal, vestuarista del canal, confirmó a La Teja quiénes se enfermaron. (Lucía Jiménez/Instagram)

“Ya yo estoy mejor, todos recibimos tratamiento. Estuvimos mal Antuan, Mariana Uriarte, Karla Quesada, Lucía Jiménez, Ariana Herrera y Lisbeth Valverde”, contó la vestuarista.

Por fortuna, Sandra aseguró que ya se siente mejor y señaló que todos recibieron tratamiento para recuperarse.

Desde La Teja les deseamos una pronta recuperación para que puedan regresar con toda la energía a sus labores y, en el caso de los bailarines, darlo todo en la pista este domingo.