Creadora de contenido contó que “El Galán” le dio un golpe y así reaccionó Édgar Cartín años después

Julie Pamela recordó en TikTok la anécdota que vivió con Édgar Cartín en el 2011. (Alonso Tenorio/Atenorio)

La creadora de contenido Julie Pamela recordó una anécdota que vivió en 2011, cuando el humorista Édgar Cartín, conocido como el Galán de Informe 11, le golpeó la ceja durante una fiesta.

La joven compartió la historia en TikTok y aseguró que ahora la recuerda con humor, pues le tiene cariño al artista.

“¿Ustedes se acuerdan del Galán de Informe 11? Pues una vez me pegó con el güiro en la ceja. Es una historia que pasó en el 2011, hace mucho tiempo. Yo no sé por qué razón no me caía bien, yo lo veía cuando salía, pero el personaje me caía muy mal. Ahora lo pienso y no tenía ninguna razón específica”, contó.

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Julie Pamela explicó que asistió a una fiesta de unos amigos de sus papás, donde también estaba Cartín.

“Yo estaba en esa etapa de la adolescencia en la que uno es insoportable. Yo le estaba tomando fotos a la gente y me llamaron y, cuando me vuelvo, metió las manos y donde tiene el güiro en la mano y alza, me pega en la ceja”, relató.

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La joven recordó que el golpe le dolió y que, al ir al baño, notó que tenía sangre y una pequeña herida.

“Es una historia graciosa, ahora lo quiero mucho. En ese entonces era una güila que no sabía dónde estaba parada,” concluyó.

Édgar Cartín reaccionó

La Teja le compartió el video al humorista, quien dijo que la historia le causó gracia, aunque lamentó lo sucedido y aseguró que no hubo intención de golpearla.

“Me causó gracia y es entendible, uno no le cae bien a todo el mundo y menos en esas edades. Siento pena que haya sucedido eso, fue sin ninguna intención, en su momento le ofrecí disculpas”, respondió.

La creadora de contenido contó que “El Galán” le golpeó la ceja durante una fiesta.

Cartín también agradeció que Pamela hablara del tema con humor y dijo que le alegra que ahora le tenga cariño. Además, comentó que algunas personas le han contado cómo lo recuerdan por verlo en televisión junto con sus papás cuando eran pequeños.

El humorista aseguró que buscará a la creadora de contenido para saludarla después de que ella compartió un recuerdo de hace años.