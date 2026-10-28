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Mimi celebra sus 35 años y lanza un mensaje que deja ver cómo está su vida

La creadora de contenido cumplió años este 28 de octubre y compartió una reflexión en la que destacó a su hijo, su fe en Dios y los aprendizajes que le dejaron los momentos difíciles

Por Fabiola Montoya Salas

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Mimi Ortiz, presentadora de Sábado feliz.
Mimi cumplió 35 años este miércoles 28 de octubre y compartió un mensaje de agradecimiento. (redes/Instagram)

Mimi Ortiz llegó a sus 35 años con el corazón lleno de gratitud y así lo dejó ver en un mensaje que compartió para celebrar esta nueva vuelta al sol. La creadora de contenido habló sobre el momento personal que atraviesa y aseguró que se siente plena con lo que ha construido en su vida.

Aunque su cumpleaños es este miércoles 28 de octubre, Mimi adelantó la celebración y aprovechó la ocasión para compartir una reflexión sobre la salud, el amor, la maternidad y la fe, aspectos que considera fundamentales en su felicidad.

“Solo puedo sentirme agradecida. Mi vida es hermosa, tengo salud, soy mamá de un niño maravilloso, estoy llena de amor, mi mente y corazón están en paz porque tengo a Dios en mi vida”, expresó por Instagram cuando le preguntaron.

Mimi Ortiz
La creadora de contenido destacó la salud, el amor y su fe en Dios al hablar de esta nueva etapa. (instagram /Instagram)

La creadora de contenido también aseguró que se siente exitosa de manera integral y que cada día encuentra motivos para sorprenderse con las cosas buenas que le suceden.

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Los retos también la hicieron crecer

Mimi no dejó por fuera los momentos complicados, según dijo, estos han sido para aprender y experimentar una transformación personal.

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“Los momentos difíciles y los retos han sido de gran aprendizaje y de una transformación que solo me ha llevado a ser mejor”, compartió.

Con ese mensaje, Mimi recibió sus 35 años destacando la importancia de valorar lo que tiene y reconocer cuánto ha crecido a partir de las experiencias que le ha tocado vivir.

“Así que estos 35 los recibo muy muy agradecida”, concluyó.

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Fabiola Montoya Salas

Fabiola Montoya Salas

Periodista de Empleo Costa Rica, bachiller en periodismo de la Universidad San Judas Tadeo.