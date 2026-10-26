¿Indirecta? Toni Costa lució un curioso detalle en Mira quién baila y la deja picando

Toni Costa siempre roba las miradas en Mira quién baila. Generalmente, son su galanura y su porte los que hacen que todos se fijen en él, pero en la reciente gala del programa de Teletica hubo algo más que llamó la atención.

El bailarín español lució un curioso broche en la solapa del saco que vistió este domingo en el espacio de canal 7 y, como dicen, con el detalle la dejó picando, pues tal parece que el uso de la joya venía con intención.

Toni Costa lució el prendedor en la gala de este domingo. En la foto, junto a sus compañeros jurados Mauricio Astorga, Isabelle Guzmán e Isaac Rovira. (Instagram/Instagram)

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Costa incluso destacó el prendedor en una fotografía que publicó en sus redes y hasta atizó la idea de que sería una indirecta para alguien. La duda que queda es: ¿para quién?

El broche del silencio

El diseño del broche consiste en un rostro en tonos dorados con un dedo levantado frente a los labios, imitando el gesto universal de pedir silencio.

Toni presumió en sus redes el detalle con el que “adornó” su traje y para rematar escribió: “Shhhhh!!!”.

La Teja le consultó a Sandra Carvajal, vestuarista de Teletica, sobre el broche que llevó el musculoso a la sexta gala del programa de canal 7 y ella nos contó que es parte de una colección que tiene el europeo.

“Él tiene una colección (de broches). La ha traído desde la primera temporada y yo escojo el que me parece para cada domingo según el look”, explicó Carvajal.

Aunque la joya no fue escogida directamente por él, llama la atención el énfasis que hizo el bailarín en sus redes respecto a su significado, pues horas antes una de las grandes amigas de Mimi Ortiz hizo unas afirmaciones en redes que parecieron filazos para el ex de la figura de Sábado feliz.

Toni Costa presumió el broche de "silencio" que lució en la solapa del saco que vistió este domingo en la sexta gala de Mira quién baila. (Instagram/Instagram)

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¿A quién calló Toni Costa?

A Ortiz le celebraron el cumpleaños el fin de semana y su amiga, Carolina Cruz, la sorprendió con un queque muy particular en el que identificó el tipo de hombre que le gusta a Mimi.

El pastel llevaba una foto de Mimi al lado de un morenote alto y musculoso, que, según confesó, es el tipo de hombre que le llama la atención a la presentadora de canal 7.

“No pienso seguir guardando este secreto... a mi amiga siempre le han gustado así: negros guapos, altos, musculosos. Campaña para encontrar al futuro esposo de mi amiga”, escribió Cruz en una historia de Instagram.

Mimi Ortiz fue sorprendida por su amiga Carolina Cruz con este pastel de cumpleaños y estas confesiones que hizo sobre la presentadora de canal 7. (redes/Instagram)

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Los filazos vinieron después y en mayúscula

“Si usted conoce uno así envíeme el CV que Fer y yo vamos a estar filtrando el ‘top 10’. No tiene que tener plata, pero sí SUEÑOS GRANDES Y GANAS DE TRABAJAR Y GANAR DINERO. Si no, next”, agregó la guapa.

Horas después, Toni sorprendió con el “shhhhh!!!” de su particular pin.

¿Calló Toni al qué dirán o al bullicio que todavía sigue en torno a él y a la relación de año y medio que tuvo con la costarricense?